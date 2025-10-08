竹市府雙十升旗典禮擴大舉辦 居民批噪音擾民又敗票

新竹市府雙十升旗典禮擴大舉辦引居民不滿，批封路交管及噪音干擾是敗票活動。（新竹市府提供）

新竹市府繼去年首次在金城一路的住宅區舉辦大型雙十國慶升旗典禮，今年再度擴大舉辦升旗典禮，附近居民則批市府把升旗典禮辦在住宅區及馬路上，不僅交通管制道路封閉超過1天長達27小時，更嚴重的是從清晨6點就噪音干擾，除麥克風試音，還有音樂喇叭聲，讓想要利用假日補眠的居民氣得大罵，金城一路周邊有不少大型住宅區，市府把升旗活動辦在住宅區，是無腦及敗票行為，痛罵市府辦升旗典禮為何不在市府前辦，跑到住宅區擾民？

市府社會處指出，為慶祝雙十國慶，10日當天7時在金城一路舉辦升旗典禮，現場會提供限量紀念旅行包及早餐兌換券，並有建華國中管樂團及各級學校學生團體、社區里民和青年歌手申力安輪番表演，參加者只要配戴具國旗元素的物件並填寫活動問卷，可獲紀念旅行包乙個，限量1200個；現場也有拍照打卡兌早餐券活動。同時因升旗典禮實施交通管制，從9日10時起到10日13時止，金城一路全線封閉，市民可搭182號公車，在金城新村口站下車，步行約300公尺就可抵達典禮會場的將軍村。

請繼續往下閱讀...

對市府在將軍村辦大型國慶升旗活動，附近居民抗議，為何市府辦升旗典禮不在市府前辦？要在數千戶的住宅區辦？依環保局噪音規定，住宅區的聲量不得超過65分貝，但一個喇叭音響就超過，噪音干擾還超過6小時，讓想利用假日補眠的民眾氣炸，大罵去年就被吵過，今年元旦也被吵過，如今市府還要擴大舉辦，真的是擾民又無腦的敗票行為。

新竹市府雙十升旗典禮擴大舉辦引居民不滿，批封路交管及噪音干擾是敗票活動。（新竹市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法