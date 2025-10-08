為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    指王鴻薇、黃國昌為共生集團 吳思瑤：黨狗媒事件「薇虎作昌」

    2025/10/08 14:41 記者李文馨／台北報導
    民眾黨主席黃國昌被涉指揮狗仔事件延燒，民進黨立委吳思瑤今接受媒體聯訪談及此事件時，舉起「薇虎作昌」的手板。（記者王藝菘攝）

    民眾黨主席黃國昌被涉指揮狗仔事件延燒，國民黨立委王鴻薇與前聯合報記者侯俐安合作，操作總統府秘書長潘孟安負面新聞也捲入其中。民進黨立委吳思瑤今天表示，王鴻薇選擇政治切割侯姓記者，第一時間卻不敢切割黃國昌，因為他們是共犯共生的集團，並以「薇虎作昌」4字註解黨狗媒偷拍事件。

    吳思瑤今天在立法院受訪表示，黃國昌的黨狗媒事件越滾越大，其中更揭發可能涉及的金錢不當利益，現在牽扯的人越來越多，火從民眾黨燒到國民黨。她隨後舉起「薇虎作昌」的手板，說王鴻薇跑不掉了，她前幾天第一時間護航黃國昌的狗仔偷拍事件，因為王不折不扣很可能就是共犯，用「薇（為）虎作昌（倀）」4字註解整個黨狗媒的偷拍事件剛剛好。

    吳思瑤指出，因為越來越多資訊顯示，王在烏龍爆料前試圖影響聯合報，並配合聯合報共演一齣打擊賴清德競選總統的事件。她說，這個偷拍政敵的事件，已經不只是台灣當今政壇最大的醜聞，這已經成為世界級的醜聞。

    吳思瑤表示，王鴻薇過去也是媒體出身，顯然對於媒體操作相當有一套，但是沒有想到卻把媒體專業、新聞專業淪為惡質的政治操作。過去王鴻薇與民眾黨合力推出吹哨者保護法，現在卻把善良的吹哨者踢到一旁，利用侯姓記者後趕快切割，這就是當今政客的嘴臉。

    吳思瑤說，聯合報作為台灣大媒體之一，平常配合黃國昌、國民黨做出很多涉及立場偏頗的報導，現在更被揪出、被踢爆透過設局、偷拍的資訊報導明知錯誤的內容，還硬要出手攻擊，「聯合報作為台灣的主要的媒體，他的報導的真實性已經大受傷害。」

