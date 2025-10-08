國民黨立委揚言：政院若不編「這2筆預算」 拒審明年度總預算案

國民黨立法院黨團8日召開「強力捍衛軍警消權益!拒絕卓榮泰違法濫權!」記者會，首席副書記長林沛祥（中）、立委陳玉珍（右）、黃建賓（左）出席。（記者羅沛德攝）

立法院日前三讀通過志願役軍人加薪、「警察人員人事退休條例」停砍警消所得替代率相關修法，行政院聲請釋憲及暫時處分。國民黨團今天表示，在大法官未做任何處分下，行政院居然在115年度中央政府總預算案中未依法編列軍人加薪與暫停警消退休金逐年遞減配套相關預算，民眾黨團昨天已提出對總預算復議案，國民黨團表達同意立場。

國民黨立委陳玉珍強調，基於憲法規定，如果行政院不願依法行政，不願編列三讀通過的預算，國民黨團「無法審查」115年度相關預算，會全力支持民眾黨團已經提出總預算復議案，呼籲行政院趕緊把相關預算編入才是正道。

行政院長卓榮泰昨在立院答詢時強調，行政院已就相關修正案聲請釋憲，「合憲就編，也可以追溯」，並未忽視相關人權益。他也期盼立法院、行政院能再討論，他會請韓院長主持協商。

國民黨團表示，民眾黨團昨天下午已經提出對總預算復議案，國民黨團表達同意立場，呼籲賴總統和卓榮泰，在復議期間好好思考，不要再踐踏軍人和警消尊嚴，立即編足預算。

國民黨團書記長羅智強表示，請賴清德總統想想自己在當台南市長時，是如何說中央不能集錢又集權，關於軍人加薪，警消退休所得保障，這都是法律規定，但是賴總統、卓院長竟然不編列預算，這不只公然踐踏立院通過的法律，同時也踐踏軍人與警消。

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，中央政府總預算每一分、每一毫都來自人民納稅錢，國軍戰力不是只有武器，包括國軍待遇、國軍訓練，即便是有最先進、最有效的武器系統，若沒有年輕人願意從事軍旅，這樣的國防形同虛設，這也是國民黨團強力要求多編列300億元在人事費用上，占比僅整體國防預算的5%。

林沛祥說，民進黨政府今年已經編列9000多億元國防預算，卻不願意幫辛苦的軍人加薪，也就是一邊要增強國防，卻不善待國軍弟兄，一邊要馬兒好要馬兒跑得快，又不給吃草，更是想盡辦法苛扣，相當荒謬。

陳玉珍表示，卓榮泰說「覺得」有違憲，暫時不編列相關預算，等釋憲結果出爐沒有違憲解釋再補編。但假設政府要求你繳稅，你有種種理由反對繳稅，因此提出釋憲，就可以先不繳稅嗎？事實上就算是你有意見，還是要先繳稅，待大法官做出解釋告知你不要用繳稅，才可以不用繳稅，不是嗎？真正在違憲亂政的就是卓榮泰。

陳玉珍指出，國防部今年單就公務預算部分為5614億元，比去年增加19%，增加897億元，然而今年竟然沒有辦法幫軍人加薪，更不用說整個國防預算中加上特別預算，總共9495億元，連編入近300億元加薪預算都不願意。難道美國只要求我們買武器嗎？難道不希望部隊士氣更高昂、更團結嗎？而警政署在115年度預算也大幅增加，但對退休後警消的生活保障，民進黨政府不願讓他們無後顧之憂嗎？

