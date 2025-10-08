拉美3友邦慶賀團抵台 將以主賓身份出席國慶大會

外交部次長陳明祺（右三）代表我國政府歡迎巴拉圭眾議院議長拉多雷（左二）率團訪台。（圖由外交部提供）

雙十國慶將至，來自友邦、友好國家的慶賀訪團也紛紛抵台。外交部今（8）日表示，我國友邦巴拉圭眾議長拉多雷（Raúl Luis Latorre Martínez）、聖露西亞總督查爾斯（H.E. Sir Cyril Errol Melchiades Charles GCSL, GCMG），與貝里斯總督察芙拉（H.E. Dame Froyla Tzalam）應我國政府邀請，先後於昨（7）日率團訪台。

外交部說明，友邦慶賀團在台期間，將分別晉見總統賴清德、接受外交部長林佳龍款宴，並以主賓身分出席114年國慶大會等相關慶祝活動，外交部也將安排各項參訪節目，有助訪賓實地瞭解我國政經發展現況，持續深化雙邊多元交流合作，訪團預計於13日離台。

外交部表示，3訪團皆來自拉丁美洲及加勒比海地區，該地區為我國邦交重鎮，我國與各友邦共享民主、自由、法治及人權等普世價值，並攜手推動多項造福彼此人民的合作計畫，成果豐碩，未來也將持續強化民主夥伴關係，互利榮邦。

