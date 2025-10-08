為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    救災、開議又要選縣長 陳瑩︰不讓台東「變成第二個花蓮」

    2025/10/08 13:59 記者劉人瑋／台東報導
    立院開議、協助災區，還要忙著獲取地方支持競選縣長，陳瑩表示，就是不希望台東變第二個花蓮。（擷取自陳瑩臉書）

    立院開議、協助災區，還要忙著獲取地方支持競選縣長，陳瑩表示，就是不希望台東變第二個花蓮。（擷取自陳瑩臉書）

    民進黨選舉對策委員會昨日開會後建議中執會提名立委王美惠參選嘉義市長、提名立委陳瑩參選台東縣長，接著報請中執會裁決。但身為平地原住民立委的陳瑩，花蓮光復災區亦為其轄區，如今要救災、開議又要拚縣長。陳瑩表示，再累也要努力，「就是看到花蓮這麼慘，才不讓台東變成第二個花蓮」。

    陳瑩表示，這次選舉不僅是為了台東未來，更是為了確保台東不要變第二個花蓮，我們必須超越黨派之爭，在「進步與停滯」之間做出正確選擇。陳瑩感謝選舉對策委員會的肯定與支持。她表示，選對會由各派系代表組成，全體意見一致，並得到現任與前任總統的共同認可，將全力以赴，肩負起這份責任，絕不辜負台東鄉親的期望。

    只是，陳瑩目前仍有平地原住民立委身分，她和團隊暫時將重心放在協助花蓮的災後重建，希望能在最短的時間內協助花蓮的朋友們恢復正常的生活，近期將設法提升災民收容所的衛生環境及盥洗條件。其服務團隊表示，讓一位立委做這種事情實在沒辦法，引用網民所言「因為花蓮目前沒有縣政府」。

    目前陳瑩仍在立院開議，服務團隊表示，其實她很早之前即已公佈將投入縣長大選，地方綠營也已大致整合完畢，她如今早上開議，下午再回台東，也會到花蓮協調地方與中央救災進度，再忙碌也都必需盡自己現有的立委職責，但選舉依然不能放下。

    陳瑩表示，自今年農曆年前，她已開始積極準備，感謝選對會支持，希望帶領台東鄉親團結一心，邁向更美好的未來。近期她和團隊暫時將重心放在協助花蓮的災後重建，希望能在最短的時間內協助花蓮的朋友們恢復正常的生活。

