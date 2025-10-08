史上最大團！率跨黨派議員訪台 巴拉圭議長：永遠站台灣身邊

巴拉圭共和國眾議院議長拉多雷（Raúl Luis Latorre Martínez）率16位跨黨派眾議員來台出席我國國慶活動，今天會見賴清德總統。（圖由總統府提供）

巴拉圭共和國眾議院議長拉多雷（Raúl Luis Latorre Martínez）率16位跨黨派眾議員來台出席我國國慶活動，今天會見賴清德總統。拉多雷表示，此行率領巴拉圭眾議院最大、最具代表性訪團，代表不同政黨傳達清楚訊息：巴拉圭將永遠站在台灣這位朋友與盟邦的身邊，因為台灣對自由、主權與民主等重要價值的堅持，也是巴拉圭絕不妥協的信念，將堅定地在各國際場域為台灣發聲。

賴清德表示，熱烈歡迎拉多雷眾議長率跨黨派眾議員來台參加我國國慶活動，充分展現出巴拉圭國會對台灣的重視，深化兩國邦誼。感謝拉多雷眾議長曾在多個國際場合為台灣發聲，巴拉圭國會也持續透過發表友台聲明等方式，堅定支持台灣的國際參與；此外，由衷感謝巴拉圭總統貝尼亞也在今年聯合國大會總辯論為台灣仗義執言，強調「做對的事是無價的」，以及台灣必須在聯合國占有一席之地。

賴清德表示，這幾年來在巴拉圭政府和國會支持之下，台巴在教育、農牧、基礎建設以及婦女賦權等多元領域都有豐碩合作成果。透過兩國攜手推動，已經將「醫療資訊系統」導入巴拉圭超過1千間公立醫療院所，以提升醫療服務品質；目前「台巴科技大學」為巴拉圭培育174位優秀青年；「台巴智慧科技園區」的重啟和升級也受到台灣廠商的關注，有助於兩國產業合作。未來雙方將繼續推動各項合作計畫，創造人民最大福祉。

賴清德強調，台灣和巴拉圭是兄弟之邦，共享民主自由價值。回顧1990年代初期，兩國幾乎同時邁向民主化的歷史進程，透過民主選舉揭開嶄新篇章。當前面對威權主義擴張、國際局勢快速變化，期待兩國攜手合作，共同面對新時代挑戰，守護民主自由，也為全球和平繁榮做出更多貢獻。並祝福兩國邦誼歷久彌新、國運昌隆。

拉多雷指出，巴拉圭與台灣之間的友誼與夥伴關係歷久彌堅，未來更有許多合作潛能與發展空間。巴拉圭在乾淨能源與農業方面具備世界級優勢，目前豬肉得以零關稅進入台灣市場，深受台灣消費者喜愛。巴拉圭也是一個充滿機會的國家，具有低稅環境、年輕人口紅利以及AI產業發展潛能等優勢，未來與台灣產業合作，將可共創新局。

拉多雷指出，巴拉圭與台灣之間的友誼與夥伴關係歷久彌堅，未來更有許多合作潛能與發展空間。巴拉圭在乾淨能源與農業方面具備世界級優勢，目前豬肉得以零關稅進入台灣市場，深受台灣消費者喜愛。巴拉圭也是一個充滿機會的國家，具有低稅環境、年輕人口紅利以及AI產業發展潛能等優勢，未來與台灣產業合作，將可共創新局。

拉多雷議長提到，巴拉圭歷經戰爭洗禮，更知道和平可貴，因此在第一時間就譴責中國在台灣周邊的海空軍事侵擾。無論在道德或地緣政治上，巴拉圭都與理念相近的國家緊密站在一起，共同捍衛自由、民主與主權的價值。雖然台灣與巴拉圭位於世界兩端，但從未像現在如此緊密靠近，訪團成員的共同目標均期盼進一步深化兩國友誼與兄弟情誼。

訪團成員尚包括眾議院台巴友好委員會主席葛馬拉（Rodrigo Daniel Gamarra Krayacich）伉儷、眾議院議員阿雷契亞（Carlos María Arrechea Ortiz）、薩林納（Marcelo Rafael Salinas González）、仙杜隆（Daniel Fernando Centurión González）、娃耶后（Hilda María Del Rocío Vallejo Ávalos）、德布爾多（Miguel Ángel Del Puerto Silva）、布朗哥（Rodrigo Daniel Blanco Amarilla）、費格列多（Héctor Rubén Figueredo Notario）、貝霓德絲（María Constancia Benítez de Benítez）、艾芨蕾拉（Graciela Aguilera Ruiz Díaz）、阿吉雷拉（Alejandro Darío Aguilera Elizaur）及雷梅索斯基（Sebastián Emilio Remesowski Squef）等。

