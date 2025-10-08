肯定台灣提升國防預算 美前陸軍副部長：對印太穩定具關鍵作用

前美國陸軍副部長、美國防務國際公司主席希普（Van Hipp Jr.）8日應邀在2025台北安全對話發表演說，指出台灣提升國防預算是對的一步。（記者方瑋立攝）

「台灣是一個熱愛自由的民主國家，對印太穩定具有關鍵作用」，美國沃福德學院教授、美國防務國際公司主席范．希普（Van Hipp Jr.）今（8）日在台北強調，台灣在區域安全中扮演核心角色，並肯定政府持續提升國防支出，是「朝正確方向邁進的一步」。他指出，人工智慧（AI）、電磁頻譜與量子科技將是決定未來戰場優勢的三大關鍵技術，台灣若能掌握其中之一，即有機會以小博大、以質勝量。

AI、頻譜與量子科技 決定未來戰場優勢

希普曾任美國陸軍副助理部長。他今天應邀在國防院與陸委會舉辦的「2025台北安全對話」演說時指出，自己對台灣的情感源自大學時期受教於台灣外交官凌大曾博士，從那時起便深刻理解台灣人民珍視自由的精神。他讚揚台灣的民主與堅韌，並表示美國政府與企業「致力於強化與台灣在國防與安全領域的合作」，國會內仍有堅定且跨黨派的友台力量，支持協助台灣維持足夠自我防衛能力與西太平洋穩定。



他特別提到，台灣今年國防預算約190億美元，占GDP2.5％，明年增至310億美元、達3.3％以上，「這是朝正確方向邁進的一步」。他並引述前白宮國安會幕僚長葛雷（Alex Gray）在「外交家」期刊的建議，台灣應持續將國防支出提升至GDP五％，並優先發展非對稱防衛戰力，以最大化嚇阻效果。

希普回顧戰爭演進，指出從陸海空到太空、人造的網路空間（cyber）已成「第五維戰場」。他警告，技術變化速度遠超政府決策節奏，若僅被動回應既有威脅，將永遠落後。他舉例，英特爾共同創辦人摩爾提出「摩爾定律」近60年後，AI與量子科技的進步速度正以前所未見的規模重塑戰爭樣態。

他指出，未來戰場上，人工智慧可應用於決策支援、目標識別、後勤與資訊戰；AI與無人機蜂群結合，更能發揮倍增效應。台灣若能發展「AI + 無人系統」的智能網絡，將在防衛作戰上大幅提升自主與反制能力。同時，AI亦可強化頻譜管理，在電磁干擾中維持通信與指揮鏈穩定，甚至反制敵方頻譜運用。

談到量子科技，希普強調量子運算與隨機數生成（QRNG）將改變網路安全與加密格局，是「小國反制強權的戰略平衡器」。他呼籲自由世界應如二戰時英國破解「恩尼格瑪密碼」般，集中科研力量，全國動員迎接AI、頻譜與量子競賽。

希普最後引用柴契爾夫人與雷根總統名言，讚許台灣是「自由與和平的堅定夥伴」，他說，「當人民能自由選擇時，他們會選擇自由；而能自由選擇的人民，永遠會選擇和平」。

