為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    肯定台灣提升國防預算 美前陸軍副部長：對印太穩定具關鍵作用

    2025/10/08 14:05 記者方瑋立／台北報導
    前美國陸軍副部長、美國防務國際公司主席希普（Van Hipp Jr.）8日應邀在2025台北安全對話發表演說，指出台灣提升國防預算是對的一步。（記者方瑋立攝）

    前美國陸軍副部長、美國防務國際公司主席希普（Van Hipp Jr.）8日應邀在2025台北安全對話發表演說，指出台灣提升國防預算是對的一步。（記者方瑋立攝）

    「台灣是一個熱愛自由的民主國家，對印太穩定具有關鍵作用」，美國沃福德學院教授、美國防務國際公司主席范．希普（Van Hipp Jr.）今（8）日在台北強調，台灣在區域安全中扮演核心角色，並肯定政府持續提升國防支出，是「朝正確方向邁進的一步」。他指出，人工智慧（AI）、電磁頻譜與量子科技將是決定未來戰場優勢的三大關鍵技術，台灣若能掌握其中之一，即有機會以小博大、以質勝量。

    AI、頻譜與量子科技 決定未來戰場優勢

    希普曾任美國陸軍副助理部長。他今天應邀在國防院與陸委會舉辦的「2025台北安全對話」演說時指出，自己對台灣的情感源自大學時期受教於台灣外交官凌大曾博士，從那時起便深刻理解台灣人民珍視自由的精神。他讚揚台灣的民主與堅韌，並表示美國政府與企業「致力於強化與台灣在國防與安全領域的合作」，國會內仍有堅定且跨黨派的友台力量，支持協助台灣維持足夠自我防衛能力與西太平洋穩定。

    他特別提到，台灣今年國防預算約190億美元，占GDP2.5％，明年增至310億美元、達3.3％以上，「這是朝正確方向邁進的一步」。他並引述前白宮國安會幕僚長葛雷（Alex Gray）在「外交家」期刊的建議，台灣應持續將國防支出提升至GDP五％，並優先發展非對稱防衛戰力，以最大化嚇阻效果。

    希普回顧戰爭演進，指出從陸海空到太空、人造的網路空間（cyber）已成「第五維戰場」。他警告，技術變化速度遠超政府決策節奏，若僅被動回應既有威脅，將永遠落後。他舉例，英特爾共同創辦人摩爾提出「摩爾定律」近60年後，AI與量子科技的進步速度正以前所未見的規模重塑戰爭樣態。

    他指出，未來戰場上，人工智慧可應用於決策支援、目標識別、後勤與資訊戰；AI與無人機蜂群結合，更能發揮倍增效應。台灣若能發展「AI + 無人系統」的智能網絡，將在防衛作戰上大幅提升自主與反制能力。同時，AI亦可強化頻譜管理，在電磁干擾中維持通信與指揮鏈穩定，甚至反制敵方頻譜運用。

    談到量子科技，希普強調量子運算與隨機數生成（QRNG）將改變網路安全與加密格局，是「小國反制強權的戰略平衡器」。他呼籲自由世界應如二戰時英國破解「恩尼格瑪密碼」般，集中科研力量，全國動員迎接AI、頻譜與量子競賽。

    希普最後引用柴契爾夫人與雷根總統名言，讚許台灣是「自由與和平的堅定夥伴」，他說，「當人民能自由選擇時，他們會選擇自由；而能自由選擇的人民，永遠會選擇和平」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播