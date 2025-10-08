為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    花蓮地震「又誤觸」警報！ 張育萌：領導失能別都推基層公務員

    2025/10/08 15:12 即時新聞／綜合報導
    花蓮縣長徐榛蔚（右）、立委傅崐萁（左）。（資料照）

    花蓮吉安鄉今天上午7點52分發生芮氏規模5.0地震，花蓮縣府消防局透過CBS警告系統發布撤離簡訊，一度讓災區民眾嚇壞，正在中央一站式服務站申請的民眾驚呼「現在要跑了嗎」？花蓮縣府今天在中央防災記者會上也表示「誤發」向災民道歉！對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，請花蓮縣府不要有事都推給基層公務員，問題根本不在「交班沒講清楚」，也不在「照SOP操作」的人，真正的問題，是整個縣府的領導失能。

    張育萌在臉書PO文表示，花蓮縣府到底要多扯？一大早就「誤發」疏散撤離警報，今早 7時52分，花蓮吉安發生最大震度4級的地震，結果，光復、鳳林、萬榮的居民，手機全部響起「疏散避難」緊急警報，簡訊寫「馬太鞍堰塞湖有壩體破壞疑慮，請立即啟動疏散避難。」災民嚇壞了，以為堰塞湖又要潰堤，但多數老人家「還是不知道要跑去哪」。結果，花蓮縣消防局長吳兆遠道歉，說是「誤發」。

    張育萌指出，這就是徐榛蔚領導下的花蓮縣府。縣長神隱找不到人，局處長瞎忙，這不是開玩笑的欸，前進協調所要求縣府立即解除誤發的警報，結果，過了20、30分鐘，縣府才出面說「造成大家困擾，很抱歉」，對於多少災民來說，這半小時根本是惡夢重演。手機響起那刻，到底要不要跑？這不是「小錯」，這是拿災民的心理創傷開玩笑。

    張育萌續指，中央前進協調所的記者會，季連成很明確說，「震度必須達到5弱以上，才要緊急疏散。」結果花蓮縣府行研處長陳建村站起來道歉時，先解釋是交班提醒不夠精確，又說「未來一定會震度達到5才會發警報」，又被季連成打斷糾正「是5弱！」請花蓮縣府不要有事都推給基層公務員，問題根本不在「交班沒講清楚」，也不在「照 SOP 操作」的人。

    張育萌直言，真正的問題，是整個縣府的領導失能——從災害發生以來，花蓮縣府一次又一次把責任推給基層、推給中央、推給天氣，卻從不檢討決策鏈的失靈。

    花蓮縣吉安鄉今晨7時52分發生芮氏規模5.0地震，隨後消防局也發布災防告警訊息，指馬太鞍溪上游堰塞湖有壩體破壞疑慮，提醒光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉保全區域民眾立即啟動疏散避難措施。結果，花蓮縣消防局長吳兆遠道歉說是「誤發」。（圖擷自災防告警訊息）

