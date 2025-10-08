曝李正皓爆料「關鍵點」！ 溫朗東：王鴻薇說謊鐵證如山

李正皓爆料王鴻薇本人操控媒體抹黑總統府秘書長潘孟安。（圖擷取自李正皓臉書）

立委王鴻薇被爆她助理涉入仲介狗仔買賣照片，政論節目主持人李正皓再爆出對話紀錄，指王鴻薇本人操控媒體抹黑總統府秘書長潘孟安。名嘴溫朗東指出，關鍵在於，狗仔拍潘孟安的照片，是前《聯合報》記者侯俐安拍的，還是黃國昌狗仔拍的？他表示，王的助理張凱維本想設局侯，但不慎犯下大錯，在對話中「露餡」，他也指，王鴻薇說謊鐵證如山，「已經政治信用破產」。

李正皓今日爆料，王鴻薇矢口否認涉入助理仲介狗仔賣照片，但他從王鴻薇委任律師柯晨晧，作為證據上呈與潘孟安的民事庭之上的對話紀錄中，看到張凱維向侯俐安下達指令，還看到張凱維清清楚楚與侯俐安說：「我這邊人拍到他（潘孟安）抽加熱菸。」

溫朗東今日在臉書發文表示，李正皓的爆料，是侯俐安跟張凱維的原始對話紀錄，可以清楚看到，侯俐安「給」張凱維的照片，是「外部照片」，不是從黃國昌狗仔團體的謝幸恩租停車位，偷拍的照片。

「侯俐安在《聯合報》打滾超過十年，當然不是小白兔。但她沒想到，交手的對象這麼陰狠。」溫朗東說，張凱維交給法院的對話紀錄，會讓人誤以為「照片是侯俐安拍的」。

這是張凱維刻意設局侯俐安，為後續法律戰鋪路。在法院判決看來，照片好像都是侯俐安拍的。但張凱維犯了大錯，他在對話中說「但我這邊人拍到他（指潘孟安）抽加熱菸」，露餡了。「他這邊」3字，顯然就是謝幸恩跟黃國昌的狗仔團。

溫朗東指出，王鴻薇原本以為，用《聯合報》擋在前面，《聯合報》在先，記者會在後，可以撇清責任。沒想到長期監督綠營執政的侯俐安，會跑去問出「房東有收到租金」的平衡報導，導致王鴻薇兩個審級都敗訴。王鴻薇更沒想到，黃國昌跟謝幸恩會被爆出來。

溫朗東最後說，王鴻薇最大的錯，是剝削律師柯晨皓、利用記者侯俐安，卻把偷竊犯張凱維當親信。「這不是一步錯，步步錯，這是步步都錯。」他也表示，王鴻薇已經政治信用破產。

