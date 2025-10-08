遺產「廢除兄弟姊妹特留分」 法務部：最快明年初啟動修法

立法院司法法制委員會8日邀請法務部長鄭銘謙業務報告並備質詢。（記者羅沛德攝）

遺產「廢除兄弟姊妹特留分」議題再度掀起討論，台灣遺囑協會發起公民連署，已獲6800餘人附議。今天上午法務部長鄭銘謙至立法院接受備詢時表示，已委請學者進行研究，年底會有結果，最快明年初啟動修法程序。

鄭銘謙表示，2016年相關草案因各界意見分歧，以及跨屆不連續而擱置，但法務部仍將此視為重要議題，今年已委請學者進行「因應高齡化社會檢討修正民法繼承編」研究，並將研究案的結論當作修法參考。

鄭銘謙進一步指出，他認同遺囑自由，也認為這是大家可以共同討論的議題，但此案意見多元，但須廣納意見，法務部會盡速處理，除等待學者、專家的研究，也會同步廣納意見。

法律事務司司長劉英秀補充說明，該案已於今年4月已委託學者研究，成果報告預計會在今年12月底前會提出，近期內部不斷在收集國外立法例，希望明年初啟動修法工程；她提及，此議案意見非常分歧，有人認為兄弟姊妹反目成仇，但有些人則認為兄弟姐妹間是感情深厚，所以問題影響很大。

台灣遺囑協會於9月公共政策網路參與平台，發起「廢除兄弟姊妹特留分」公民連署。提議者、台灣遺囑協會理事長劉韋德表示，「兄弟姊妹特留分」制度源於舊時代大家族觀念，已不符現代社會需求，不僅限制逝者遺囑自由，更常引發家庭矛盾與訴訟糾紛，建議修正民法第1223條，刪除第4款：「兄弟姊妹之特留分，為其應繼分三分之一」。

