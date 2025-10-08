為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    感謝侯友宜、張善政支持 郝龍斌：我選情非常緊繃

    2025/10/08 13:24 記者蔡文居／台南報導
    郝龍斌8日到台南市議會國民黨團拜會尋求黨團議員支持。（記者蔡文居攝）

    郝龍斌8日到台南市議會國民黨團拜會尋求黨團議員支持。（記者蔡文居攝）

    國民黨主席選舉將於18日投票，傳出前黃復興黨部票源鬆動，今天台南市軍系及眷村基層黨員舉辦座談會力挺候選人鄭麗文，強調不受黨的約束。郝龍斌則於今天到台南市議會國民黨團拜會尋求黨團議員支持，他表示，現在的選情非常緊繃，並感謝新北市長侯友宜和桃園市長張善政的公開支持。

    郝龍斌表示，侯友宜市長特地主動邀請，給予支持、鼓勵。侯告訴他說，「兄弟，你要加油啊！你這次參選不是為了你，而是為了國民黨、為了中華民國。你雖然辛苦在參選，願意承擔這件事情，是大家都非常感謝的。」「相信你一定會否極泰來。」

    郝龍斌說，張善政市長也非常支持他，他們過去有共事、合作的經驗，知道他是一個有執行力的人，也能夠整合大團隊一起發揮團隊作戰。

    郝龍斌今天受台南市議會國民黨團書記長林燕祝邀請，並與多位議員及市議員參選人在市議會舉辦便當會。

    郝龍斌表示，非常感謝南市議會國民黨團邀請，現在的選情非常緊繃，尤其在台南需要所有的議員全力幫他拉票，甚至宣揚他的理念，讓他能夠順利當選。希望將來跟議會黨團合作，尤其是2026年台南的選舉對國民黨來說非常重要，希望明年台南能夠翻轉。

    郝龍斌拜會台南市議會黨團。他表示，他現在的選情非常緊繃，感謝侯友宜和張善政市長的公開支持。（記者蔡文居攝）

    郝龍斌拜會台南市議會黨團。他表示，他現在的選情非常緊繃，感謝侯友宜和張善政市長的公開支持。（記者蔡文居攝）

