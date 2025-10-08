法庭直播》司法院草案出爐 張啓楷提3質疑開轟

法庭直播》司法院草案出爐 張啓楷提3質疑開轟2025/10/08 13:31 記者林哲遠／台北報導
法庭直播將於本月16日正式實施，司法院訂定「法庭錄音錄影公開播送實施辦法草案」出爐，採「事後影片公開上網」方式。立法院民眾黨團副總召張啓楷今表示強烈不滿，並提出三大質疑，立法院做得到，司法院卻做不到，豈不貽笑大方？呼籲司法院弄清楚「直播」定義，再來訂定草案。
張啓楷指出，首先，法庭直播司法院卻採「事後影片公開上網」方式，這叫直播嗎，台灣有任何直播的電視節目是用「事後播出」的，難道要請NCC出來管一管嗎？；未來如果有人檢舉司法院打假球，NCC要出面處罰？
張啓楷續指，再者，全世界各國法庭直播，都是直接完整播出，連知名影星強尼戴普的案件都是直接播出，若以「事後影片公開上網」冒充直播，請問全世界各國誰這樣做。
張啓楷質疑，以立法院直播爲例，即時網路上直播還有國會頻道直接播出，立法院做得到，司法院卻做不到，豈不貽笑大方？他強調，請司法院弄清楚「直播」定義，再來訂定草案，勿將大家都無法接受的操作邏輯寫入法條，不要違背立法院推動「法庭直播」本意及全民期盼司法公正公開透明之初衷。
