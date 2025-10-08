未排內政部專報麥玉珍批「選務優先」召委王美惠轟：要這麼不理性？

民眾黨立委麥玉珍。（資料照）

立法院內政委員會新會期首次議程邀請中選會主委李進勇業務報告。民眾黨立委麥玉珍質詢李進勇時說，堰塞湖還有很多問題霧煞煞，但卻未安排內政部專題報告，質疑「現在選務比救災重要」。民進黨籍召委王美惠表示，內政部長劉世芳投入救災，若今天排定相關議程可能影響救災量能，同時怒轟「人真的要這麼不理性嗎？這種話說得出口」。

此外，立法院財政、內政、外交國防、經濟、教育文化、社福衛環委員會今天也同時召開聯席會議，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（114年度至116年度）」，與會官員包含劉世芳。

麥玉珍今天在內政委員會質詢指出，馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉災情慘重，到現在已經兩週，災區還有很多地方需要救災，當地災民需要到現在還是一團亂，並詢問李進勇「不知道你們有沒有到現場？」

麥玉珍說，堰塞湖還有很多問題霧煞煞，但中央災害應變中心指揮官、內政部長劉世芳受立法院內政委員會監督，但第一天上班，卻沒有安排內政部業務報告，優先排序的是中選會，質問「現在選務比救災重要嗎？」

麥玉珍說，內政部長還在那邊「呵呵呵」，是魔笑還是苦笑，還是人民更苦，「所以我們今天找你來問，我也不知道是什麼原因，還是罷免後來檢討？」由於委員會排案並非李進勇權責，李並無回應。

排案召委王美惠隨後於質詢時指出，花蓮發生災害後，內政部長就一直盡可能把花蓮災害降到最低。如果今天排定由內政部進行業務報告，部長可能無法開會、無法去花蓮幫忙。花蓮發生災害時，不分黨派都在關心，講話要憑良心講，「為了方便花蓮救災，為何要讓內政部綁手、綁腳，要他們來這裡呢？」

李進勇說，對於召委苦心的安排，他們是非常感動，全國各級政府、民間全力投入花蓮救災中，內閣團隊幾乎全部動員，讓更多人、資源到災區，這是大家的共識。

王美惠接續說道，很多同事都打電話給部長，部長當下都回應「她現在在開會」，強調劉世芳不是閒閒沒事，花蓮發生災害時，她比任何人都還要更認真；她稍早聽到麥玉珍這樣講，她就說「人真的要這麼不理性嗎？這種話說得出口。」

麥玉珍辦公室於會後透過文字回應，衛環委員會懇切了解救災進度、後續工作排了「災後復原重建及清理因應作為」專題報告，內政部本部卻連一個主官都沒到，而主監督內政的委員會還以選務優先，還是非常令人感到遺憾。

