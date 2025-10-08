為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    分析國民黨主席選情 顏擇雅：連中共都不想跟張亞中辯論了郝龍斌怎會想？

    2025/10/08 14:29 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席候選人張亞中。（資料照）

    國民黨主席候選人鄭麗文表達願意主動拜訪剛當選日本自民黨總裁的高市早苗，推動「政黨外交」，引起黨內批評。對此，作家顏擇雅分析國民黨主席的情勢，直言拜託，連中共都不想跟張亞中辯論了郝龍斌怎會想？

    顏擇雅在臉書PO文表示，繼續掃描國民黨主席選舉的新聞。鄭麗文是在10月5日下午說出「拜訪高市早苗」的話。《中國時報》沈默了近50小時，昨天傍晚五點半終於發稿了，兩篇，一篇報導一篇評論，對鄭麗文是不譴責也不支持。評論稿雖然肯定她的魅力，但有強烈的「郝龍斌為何可能當選」解釋意味，看來下決定的人中秋節有放假，要在上班日第一天才能開會討論。拍板下來的意見就是先踩住中立，再觀察。

    顏擇雅指出，若是看10月7日政見發表會台中場的報導，《中時》可說跟《聯合》差不多，有兼顧所有發言者，看不出特別偏袒誰。不過，《聯合》有發郝龍斌去南投拜會許淑華的新聞，《中時》沒這則。

    顏擇雅續指，《中評網》依然沒報導鄭麗文的「拜訪高市早苗」發言，卻有發一則「改規則鄭麗文吃虧」的怪稿，唐湘龍10月3日做了一集「誰說台獨和華獨是一樣的」節目，我想這明明是挺郝，幹嘛這麼含蓄呢？中國網友都不喜歡郝龍斌，正因為中國人把郝龍斌路線等同蔡英文路線，這是中國社會已經根深蒂固的「華獨即台獨論」。唐湘龍要正面對決，她只能說祝好運。

    顏擇雅直言，郝龍斌說願意跟任何人就兩岸問題一對一辯論，她以為郝龍斌指的是鄭麗文，邱毅卻發文說是張亞中，吆喝說張亞中可以和郝龍斌一對一辯論。喔，可見邱毅就是想拉抬張亞中。拜託，連中共都不想跟張亞中辯論了郝龍斌怎會想？

