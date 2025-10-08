美濃大峽谷案延燒 邱議瑩要告國民黨中央黨部粉專

美濃大峽谷案持續藍綠攻防，邱議瑩要告國民黨粉專。（邱議瑩提供）

美濃大峽谷案持續藍綠攻防，繼民進黨立委賴瑞隆今（8日）對國民黨立委柯志恩提告後，立委邱議瑩今天也針對國民黨中央黨部粉專以美濃大峽谷案為題，發布社群圖文，惡意影射她及林姓助理一事，予以嚴正駁斥，強調自己不是地主、也不是盜採者，對於國民黨官方粉專用這種惡意造謠的連連看方式，散播不實資訊、誤導社會認知，邱議瑩將委由律師提告，以正視聽。

邱議瑩表示，為了有效打擊盜採砂石不法產業鏈，已經在國會率先提出《土石採取法》修正案，除增加罰則，也納入包括地主、司機、車行等整個產業鏈的相關刑責，讓地方政府與檢調機關能夠更加強力執法。

邱議瑩強調，自己也提出在現行法規下，可行的營建土石解決方案，透過重啟南星計畫填海造陸，配合自己主張的南星新國際機場計畫，可有效處理營建土石去向，這才是負責任的政治人物該有的作為，而不是像國民黨拿著不知道從哪裡來的資料胡亂爆料。

邱說，說針對國民黨中央黨部臉書粉專的抹黑，將委由律師提告，以正視聽，並委由律師處理後續程序。

