四叉貓曝光王鴻薇律師PTT帳號！ 曾罵「王奶奶很吝嗇」

網紅「四叉貓」今日曝光王鴻薇委任律師柯晨晧的PTT帳號。（圖擷取自四叉貓臉書）

民眾黨主席黃國昌遭爆指揮狗仔集團跟監政敵，國民黨立委王鴻薇則涉入以相關的「假爆料」，攻擊時任賴清德總統競選總幹事、現任總統府秘書長潘孟安。網紅「四叉貓」今日曝光王鴻薇委任律師柯晨晧的PTT帳號，除了柯晨晧曾批王鴻薇很「吝嗇」外，四叉貓還根據柯的發言研判「王鴻薇辦公室還有多個PTT帳號在操作。」

四叉貓今日在社群發文表示，一個「ea」開頭的PTT帳號，就是曾為王鴻薇辦公室的律師柯晨晧，他今年4月在PTT留言爆料自己的身分，並稱以前王鴻薇凹他寫訴狀打官司，都是分文未付，直言「王奶奶很吝嗇」、「王是真心覺得別人幫他服務是應該的」。

此外，四叉貓還根據柯晨晧過去在PTT留言紀錄表示，除了他昨日已爆出的「P8864Q」外，還有使用多個帳號在PTT上轉發文章「帶風向」，疑似是張凱維在使用。

至於柯晨晧留言中提到，張凱維會定期凹匯流新聞叫做「李承直」的人寫文，四叉貓指出，李承值曾經是時代力量徐永明的助理，被黃國昌安插在作家馮光遠身邊當爪耙子，2024年成為匯流新聞網的副總編輯，常被張凱維凹寫王鴻薇的友善新聞。

