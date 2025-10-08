郝龍斌嘉義基層座談 張榮味力挺：他是最適當人選

郝龍斌今到嘉縣舉行基層座談，前雲林縣長張榮味（右三）等出席相挺。（記者王善嬿攝）

國民黨主席選舉10月18日舉行，國民黨主席候選人郝龍斌今到嘉義縣東石鄉與國民黨基層座談，為選情衝刺，前雲林縣長張榮味到場力挺郝龍斌說，他是最適當人選，有經驗且政通人和，未來領導國民黨，將讓國民黨有正面提升。

今基層座談會在東石海龍園餐廳舉行，約有100人參加，除張榮味、嘉義縣漁會榮譽理事長林水樹、北港朝天宮董事長蔡咏鍀等地方有力人士，東石鄉長林俊雄、民雄鄉長林于玲、民雄鄉民代表會主席涂文生、多名國民黨籍縣議員也出席與會。

席間，基層黨員反映國民黨只會「牛椆內觸牛母」（台語），2026地方選舉如何勝選、2028要重返執政等問題，郝龍斌說，民進黨初選時選到刀刀見骨，但提名後就會團結一氣，反觀國民黨的文化，如果依舊「外鬥外行、內鬥內行」，未來沒有希望，他有經驗、豐富歷練，此次選舉也不打負面選舉，因為如何促進國民黨更團結，是他出來的最重要任務。

郝龍斌說，有人喊世代交替，其實就是鬥爭，黨主席應培養年輕人，包含台北、高雄、嘉義等，他曾支持的議員有30人以上，用講的沒用而要有執行力；6位主席候選人都是戰將，黨主席要像是籃球隊總教練，要能組合所有戰將，打造具戰力的團隊。

會後郝龍斌受訪說，他是嘉義高中畢業校友，當初與他有感情鄉親出來相挺，他很感謝。

林水樹說，與郝龍斌是好朋友，來者是客，今為郝龍斌加油打氣。

嘉義縣議員王啓澧說，今出席座談會了解候選人想法，希望選出的國民黨主席能具創新思維。

嘉義縣漁會榮譽理事長林水樹（右），今出席座談會為郝龍斌（左）加油打氣。（記者王善嬿攝）

