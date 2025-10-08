外交部與慈濟簽MOU 公私協力讓世界看見台灣、尊敬台灣

外交部與慈濟基金會7日正式簽署合作備忘錄（MOU），將就人道關懷、醫療援救、災害防救等領域進行交流。（圖擷取自林佳龍臉書）

外交部與慈濟基金會7日正式簽署合作備忘錄（MOU），將就人道關懷、醫療援救、災害防救等領域進行交流，並以公私協力的模式，協助台灣積極參與國際合作。外交部長林佳龍今（8）日表示，外交部將和慈濟攜手合作人才培育，並持續與民間團體同行，將台灣的良善力量化為具體行動，讓世界不只「看見台灣」，更「尊敬台灣」。

林佳龍今日透過臉書表示，當世界傳來災難的消息，總能看到一身藍白制服的慈濟志工，出現在災害現場，端著熱食、搬運物資、安撫災民受創的心靈，讓台灣的善行跨越國界，成為外交中最溫暖的力量。

出席簽約儀式的慈濟基金會執行長顏博文強調，「這不只是一個儀式，而是一項實質的合作」。

林佳龍說，台灣是個與地震、颱風共存的島嶼，在這樣的環境中，塑造台灣人特有的堅韌性格，也孕育能同理他人苦難的社會；從南亞大海嘯，到友邦聖文森及格瑞納丁遭受颶風重創，再到援助烏克蘭的第一線現場，這不只是一次次的援助，而是外交部與慈濟「總合外交」的具體實踐，展現台灣用「良善的力量」回饋世界的決心。

林佳龍指出，台灣民間團體、NGO、企業的力量無遠弗屆，透過各界的努力，世界不僅「看見台灣」，更開始「尊敬台灣」，未來外交部還將與慈濟合作推動人才培育，讓外交官也能學習慈濟在國際賑災的經驗與精神。

林佳龍強調，在國際合作與人道救援的路上，外交部將持續與慈濟等慈善團體並肩同行，將台灣善心化為具體行動，實際落實到每位受益者身上。

