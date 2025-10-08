民眾黨團評蔣市府「九局下半」 認這些事「不如柯文哲」

民眾黨北市議會黨團今召開「九局下半，市政拆彈」記者會，點出蔣市府面臨諸多市政問題。（記者甘孟霖攝）

今（8日）台北市議會開議，台灣民眾黨台北市議會黨團上午召開「九局下半，市政拆彈」記者會，直指蔣市府如今尚有包含輝達落腳北士科、雙城論壇舉行、中山區原一殯土地發展等問題。民眾黨議員陳宥丞直言，台北市長蔣萬安如今市政已經漸漸熟稔，雖速度較前市長柯文哲慢；此外，在社宅興建方面也牛步，執政三年，都更與危老核定合計547件，尚不及柯文哲時期的一半，過去宣示5萬戶社宅看來要跳票。

議員黃瀞瑩表示，目前最受關注的，大家都希望輝達進駐北士科，民眾黨團的態度跟立場，希望避免政治口水，強化各方合作協調，蔣萬安應該要扮演關鍵的角色，成為公務人員後盾；安居議題部分，蔣萬安在社宅方面已經跳票，居住正義不能輕忽，有關捷運聯開宅的處分原則，也應該守護市民資產，切勿犧牲市民居住利益。

請繼續往下閱讀...

議員張志豪今有事未到場，黃瀞瑩也轉述其說法，回顧多年來雙城論壇屢遭政治性放大檢視，從預算、審查意見，到各式政治因素的干預，讓一場單純城市對話被貼上太多標籤，市府不應持續消極被動，應積極對話讓城市交流回到正軌。

議員林珍羽說，一殯周邊共108家相關業者在市府缺乏配套與補償的情況下陷入「手足無措」，市府應儘快提出具體方案；此外，針對原一殯用地規畫要趕快端出政策牛肉，在公開說明會上把時程與責任分工講清楚，避免拆遷後留下3年空窗與地方焦慮，請蔣萬安不要忘記中山區這個「起家厝」。

陳宥丞點出，蔣萬安目前投出兩好三壞球，好球方面是雖然花的時間比柯文哲略久，目前對於市政已經逐漸上手，此外也公開向中央爭取統籌分配款。不過，壞球方面則面臨「嚴重缺工」，市府員額至今年缺口尚有7644人；第二「交通不通」，公車缺司機導致嚴重拖班，捷運故障頻繁，公館圓環拆除也造成交通亂象；第三點則是「都更與社宅牛步」，蔣市府執政3年，都更與危老核定合計547件，尚不及柯文哲時期的一半，蔣萬安宣示「社宅5萬戶」與「任內規劃7千戶」，目前看來皆將跳票。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法