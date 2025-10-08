瑞典議員、友邦總督都來了！ 3國賓訪團、120外賓將出席國慶

外交部指出，統計至今日為止，預計有194名重要外賓將出席我國國慶慶典，包含120名慶賀團外賓。（資料照）

今年度國慶大會將於10月10日登場。外交部指出，統計至今日為止，預計有194名重要外賓將出席我國國慶慶典，包含120名慶賀團外賓，與74名友邦與非邦交國家的駐台官員；120名慶賀團外賓中，有貝里斯總督、聖露西亞總督、巴拉圭眾議院議長等3組國賓層級訪團。

外交部表示，今年國慶外賓慶賀團計9團120人，包括亞太地區2團55人，拉丁美洲及加勒比海地區3團26人，歐洲地區2團17人，以及外國記者團1團16人，中美洲銀行訪團1團6人。

外交部指出，此次致賀，友邦共有3個國賓層級訪團，包含貝里斯總督察芙拉（H.E. Dame Froyla Tzalam）、聖露西亞總督查爾斯（H.E. Sir Cyril Errol Melchiades Charles GCSL, GCMG）、巴拉圭共和國眾議院議長拉多雷（H.E. Dr. Raúl Luis Latorre Martínez），此外，瑞典國會議員、「歐洲重要價值夥伴」（EVIP）-青年政治領袖第二團、日華議員懇談會、日本地方議員及親善訪團等友好國家政要也組團來訪。

外交部表示，感謝所有外賓來台慶賀我國國慶，展現堅實友誼。

