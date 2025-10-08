為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    美官員警告台灣面臨生存威脅 葉耀元談3個觀察點

    2025/10/08 15:00 即時新聞／綜合報導
    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

    美國國防部印太安全助理部長提名人約翰．盧（John Noh）7日出席國會聽證會時表示，台灣面臨生存威脅，需在多個領域進行重大改革，包括訓練、動員等。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元針對該議題，分享3個觀察點予以外界參考。

    此議題「有3個觀察點」，葉耀元今日於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文表示，首先，面對中共的威脅，持續增加國防預算強化嚇阻解放軍的實力本來就是唯一解，勾勾纏只會讓自己不戰而敗，重點是我國的主權跟民主社會的維繫好嗎？

    再者，提高到什麼程度都是一個數字，講白了，提高到20％或30％不是更好？但數字越高越不切實際，因為台灣作為一個現代化的已開發民主國家，不可能拿所有的稅收去做國防。民生要顧。

    葉耀元最後說第3點，「重點是態度，不是做到什麼程度。但如果連態度都擺不正，美國會覺得台灣拿翹」。

    據《中央社》報導，約翰．盧7日在一場國會聽證會上表示，台灣需要在多個領域進行重大改革，包括訓練、動員、軍民整合、強化基礎設施防護及資安作業，也說台灣面臨生存威脅，支持軍費增至GDP的10％。

    與此同時，國防部長顧立雄今日受訪表示，國防的支出一向是依照我們面對的敵情威脅，以及我們防衛作戰能力的建構目標來進行。總統賴清德已經承諾我們會提高軍費，國防支出明年應該會超過3％，會逐步增加，實踐最後我們會承諾的5％。

    相關新聞請見︰

    美國防部準印太官員支持我軍費增至GDP的10％ 顧立雄：會逐步增加

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播