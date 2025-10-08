美官員警告台灣面臨生存威脅 葉耀元談3個觀察點

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

美國國防部印太安全助理部長提名人約翰．盧（John Noh）7日出席國會聽證會時表示，台灣面臨生存威脅，需在多個領域進行重大改革，包括訓練、動員等。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元針對該議題，分享3個觀察點予以外界參考。

此議題「有3個觀察點」，葉耀元今日於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文表示，首先，面對中共的威脅，持續增加國防預算強化嚇阻解放軍的實力本來就是唯一解，勾勾纏只會讓自己不戰而敗，重點是我國的主權跟民主社會的維繫好嗎？

再者，提高到什麼程度都是一個數字，講白了，提高到20％或30％不是更好？但數字越高越不切實際，因為台灣作為一個現代化的已開發民主國家，不可能拿所有的稅收去做國防。民生要顧。

葉耀元最後說第3點，「重點是態度，不是做到什麼程度。但如果連態度都擺不正，美國會覺得台灣拿翹」。

據《中央社》報導，約翰．盧7日在一場國會聽證會上表示，台灣需要在多個領域進行重大改革，包括訓練、動員、軍民整合、強化基礎設施防護及資安作業，也說台灣面臨生存威脅，支持軍費增至GDP的10％。

與此同時，國防部長顧立雄今日受訪表示，國防的支出一向是依照我們面對的敵情威脅，以及我們防衛作戰能力的建構目標來進行。總統賴清德已經承諾我們會提高軍費，國防支出明年應該會超過3％，會逐步增加，實踐最後我們會承諾的5％。

