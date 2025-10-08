獨家》傳涉案藍營民代求情陳其邁遭拒 美濃大峽谷案幕後黑手將現身？

檢警偵辦美濃大峽谷案，傳涉案藍營民代找陳其邁求情遭拒。（記者黃佳琳翻攝）

高市美濃大峽谷盜砂回填等弊案，橋頭地檢署接連發動二波搜索行動，針對吉洋里轄區土地被傾倒廢棄物清查，帶回嫌犯前美濃鎮長堂弟羅建昌等多人，偵訊後聲請法院羈押禁見羅等4人獲准；據悉，隨著案情越滾越大，某涉案藍營民代擔心被查獲，竟托人向高雄市長陳其邁求情「放我一馬」，但陳其邁堅持不分藍綠一定辦到底。

橋檢偵辦美濃盜採砂石案，自8月27日起，展開第一波搜索行動，聲請法院羈押禁見承租人王國正等3人獲准，高市議員朱信強前助理兼地主石麗君、夫婿巫清文分別百萬元和80萬元交保候傳，並限制住居，並查扣15輛怪手，朝涉嫌違反廢棄物清理法、組織犯罪條例等罪偵辦。

辦案人員隨後又針對大樹統嶺段山坡地遭人濫墾、傾倒廢棄物，拘提幕後操盤的前檢察官陳正達和共犯即警友會站長黃文合，並依涉嫌違反廢棄物處理，聲請法院羈押禁見2人獲准，同時在黃男女友家中，查扣上千萬元現金。

9月24日上午，辦案人員展開第三波收網行動，針對美濃吉洋里土地遭人開挖後，回填大量建築廢棄物，搜索黃姓、徐姓等嫌犯住處等地，偵訊後依涉嫌違反組織犯罪條例、廢棄物清理法等罪，聲請法院羈押禁見2人獲准；檢警擴大追查後，10月2日又展開搜索行動，帶回羅建昌和另名黃姓嫌犯、司機等多人，並聲請法院羈押禁見羅、黃2人獲准。

據了解，專案人員目前已逐步收網，快要揪出幕後黑手，美濃地方盛傳，被羈押的羅建昌與某涉案藍營民代家屬「玩在一起很久了」，而藍營民代家屬目前人已落跑，而藍營民代本身也有開辦合法砂石堆置場，疑似以「合法掩護非法」，讓這些傾倒廢棄物的砂石車先去合法掩埋場「過個水」，再把廢棄物屯入良田裡，而民代擔心火燒到身上，竟托人向陳其邁求情「放我一馬」，但遭陳其邁無情回絕，堅持不分藍綠一定辦到底。

