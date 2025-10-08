不只3字經辱賴！白委林國成再爆粗口 民進黨籲懲處失言慣犯

民眾黨立委林國成。（資料照）

高雄市近期發生「美濃大峽谷」盜採砂石事件，民眾黨立委林國成昨在立法院質詢時，除使用「邁瑩大峽谷」一詞，並反嗆內政部長劉世芳「還要妳來糾正我啊」。對此，民進黨今（8日）批評，林國成才多次以三字經辱罵總統賴清德，又於國會殿堂使用不雅雙關語，民眾黨應對失言慣犯做出懲處。

民進黨發言人吳崢今天表示，林國成7日在國會殿堂刻意運用網路坊間的雙關語進行政治攻擊，備詢官員善意提醒，卻反遭怒斥「我需要你來糾正」？不僅出口成髒，也再度展現對議事殿堂毫無尊重。這並非首次，卻一再發生，完全無視國會議員應有的自律與分寸，對社會造成極壞示範。

吳崢回顧，今年7月，林國成才因多次以三字經辱罵賴清德總統而道歉，但台灣民眾黨至今未有任何態度與作為，任其不思檢討反省，持續以粗鄙言行取悅特定支持者，讓國會蒙羞。

吳崢並強調，這樣的立委已經不適合繼續擔任國家的國會議員，除了再次予以譴責外，更要求民眾黨具體對林國成不斷地發言失當道歉，並對林國成委員做出制裁。

此外，針對「邁瑩大峽谷」一詞，被影射的民進黨立委邱議瑩昨也提出嚴正抗議。她表示，第一、自己不是地主；第二、自己也不是盜採者或偷盜者，將土地悲劇劃上她和陳其邁的名字是非常大的羞辱，希望林國成道歉。

