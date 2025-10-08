為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    被問助理賣照片王鴻薇扯「揭弊」！ 周軒拿判決書狠打臉

    2025/10/08 13:28 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委王鴻薇。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌爆出成立狗仔集團跟監政敵，國民黨立委王鴻薇也被踢爆她的張姓助理曾和涉案的前記者謝幸恩合作，仲介兜售狗仔偷拍照片，王鴻薇還以「假爆料」攻擊總統府秘書長潘孟安。針對王鴻薇回應，「所做的事都是公共議題揭弊」，政治工作者周軒表示，潘孟安一案法院判決書是王鴻薇敗訴，這到底哪門子「揭弊」？

    周軒今日在臉書發文，引述報導指出，針對媒體今日問「助理有沒有賣照片？」王鴻薇並沒有否認助理賣照片，然後用「黃國昌辯解法」歪成他在做的事情都是在「揭弊」。周軒指出，但根據潘孟安秘書長一案，法院的判決書，王鴻薇是敗訴，被認證「翻車」的，這到底哪門子「揭弊」呢？

    周軒表示，根據週刊報導，黃國昌的這個狗仔集團，是自己挑剩的材料，才要分給藍營的民代爆料，說是在「揭弊」，其實不過是當黃國昌的「Outlet」（平台）吧？

    對於王鴻薇痛批外界追殺她助理，周軒更表示，「說到追殺助理，本人也被王鴻薇大委員公開在立法院黨團協商時點名，還被記載在議事記錄內，這大概也是本人的人生成就之一，說起來也要感謝王鴻薇委員。」

