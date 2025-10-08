台灣從未如此強大！吳志中：台積電擴大了「護國神山」防護網

外交部次長吳志中日前接受德國媒體專訪，闡述台德深厚互信與台灣半導體產業戰略價值。（外交部提供）

外交部次長吳志中日前接受德國媒體專訪表示，「台灣從未如此強大，但也從未面臨如此多的挑戰」，世界若失去台灣及其晶片產業，將陷入嚴峻困境，台積電在美、日、德設廠並非削弱台灣，而是擴大「護國神山」的防護網，使盟國成為共同守護的夥伴。

吳志中接受德國媒體「法蘭克福廣訊報」專訪指出，台灣經濟規模已達8000億美元，是美國第7大貿易夥伴，展現我國堅實實力與國際吸引力。

吳志中強調，「台灣從未如此強大，但也從未面臨如此多的挑戰」，美國作為民主國家，其對台政策有其延續性，台美關係是建立在共享的民主價值與深厚的社會連結；他指出，台灣奉行「非今日政策」（Not Today Policy），並以逐年提升國防預算、強化美歐友盟在印太地區的軍事存在、爭取國際社會支持台灣參與國際組織等3大支柱維護嚇阻力。

吳志中指出，自2010年以來，台灣對中國經貿依存度持續下降，2024年台灣對中投資僅占整體對外投資的7%，而美國已成為近半數台灣海外投資的主要目的地，顯示台美雙邊經貿與科技合作穩健深化。

吳志中指出，俄烏戰爭揭示獨裁國家試圖以武力改變國際秩序的現實，台灣作為成熟民主國家及全球半導體重鎮，其安全攸關全球穩定。

吳志中也警示，若世界失去台灣及其晶片產業，全球將陷入嚴峻困境；反之，若中國掌握台灣的產業與技術能力，勢必將成為全球最具威脅的超級強權，近期習近平、金正恩、普廷與伊朗總統同台的畫面，凸顯威權勢力正聯手以軍事手段改變現狀，國際社會必須共同警覺。

吳志中也以「護國神山」形容台灣半導體產業，他指出，台積電在美、日、德設廠並非削弱台灣，而是擴大「護國神山」的防護網，使盟國成為共同守護的夥伴，台灣將持續在國內保有最尖端技術，同時深化可信賴的國際合作，確保全球供應鏈穩定與永續。

針對台德合作，吳志中強調，台德合作成果已超越經貿層面，因為有台積電，德勒斯登誕生了歐洲半導體製造公司（ESMC），這不僅是技術合作，更是歐洲對台關係的重要突破。

