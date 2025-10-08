表態訪高市早苗挨批 鄭麗文反問：不認同不能當面溝通嗎

鄭麗文出席在台南舉辦的政見座談會，獲軍系黨員熱情支持。（記者蔡文居攝）

國民黨主席候選人鄭麗文表達願意主動拜訪剛當選日本自民黨總裁的高市早苗，推動「政黨外交」，引起黨內批評。鄭麗文今天在台南與黨員座談時表示，她當黨主席必須要肩負起的國際政黨外交的重責大任，這應該不是問題，但很可惜因為選舉的關係，而刻意的去做一些發揮，她強調高市早苗去靖國神社拜的行徑，她並不認同，但不能當面溝通嗎？

國民黨主席候選人張亞中批評鄭麗文「挾高市自重，羞辱本黨」，指鄭麗文知道高市早苗多次去靖國神社、並否認日本侵華戰爭等，痛斥鄭麗文歷史認知貧乏，不只不配當國民黨的主席，連當個黨員都不合格。

鄭麗文今天在台南出席軍系校友會、眷村黨員舉辦的政見座談會，與會黨員也對此提出詢問。鄭麗文表示，高市早苗是新當選的日本執政黨自民黨的新總裁，而且很快可能會成為日本的新首相，而國民黨也即將要執政。 因此，國民黨的政黨外交重不重要？台日關係重不重要？因此她當黨主席必須要肩負起的國際政黨外交的重責大任，但高市早苗的行徑我們不能認同，不管是她去拜靖國神社、不承認南京大屠殺等，日本極右派一貫以來都是如此，高市不是第一個，但是正因為如此，我們更要當面讓她了解，即將執政的國民黨是如何看待兩岸關係、如何看待歷史問題，這些難道不能夠當面溝通嗎？

鄭麗文表示，大家放心，我們不是民進黨，所以我們在面對日本的時候，絕對不會自我矮化，也不會刻意的去討好、迎合，但是我們不仇日，而是反對軍國主義、殖民主義，我們可以不卑不亢，但不應因此而自我設限。政黨外交對一個即將執政的國民黨，有必要向國際社清楚表達立場和主張，這當然包括日本，所以這不是問題，而是要大聲說出台灣的主流民意，我們希望兩岸和解和平才是對區域和人類最大的貢獻。他們說「台灣有事，就是日本有事」，她認為「我們讓台灣沒事就好了，為何要讓台灣有事呢？」

針對拜訪高市早苗一事，鄭麗文表示，她當黨主席必須要肩負起的國際政黨外交的重責大任，這應該不是問題，但很可惜因為選舉的關係，而刻意做發揮。（記者蔡文居攝）

