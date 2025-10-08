為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    王鴻薇遭爆凹律師做功德 林智群：很多事情就是小氣、刻薄惹出來的

    2025/10/08 14:25 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委王鴻薇。（資料照）

    國民黨立委王鴻薇。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌爆出成立狗仔集團跟監政敵，國民黨立委王鴻薇也被踢爆張姓助理曾和涉案的前記者謝幸恩合作，仲介兜售狗仔偷拍照片，並凹律師柯晨晧的律師費。對此，律師林智群表示，他認為律師不應該透露跟當事人報價細節，就算是芭樂價，被凹免費，也是你自己同意的，不是嗎？而政治人物也要想清楚，如果叫人家做敏感的事情、接觸敏感資料，那給錢就不能小氣，不能刻薄，很多事情就是「小氣」、「刻薄」惹出來的。

    林智群在臉書PO文表示，律師不應該透露跟當事人報價細節，就算是芭樂價，被凹免費，也是你自己同意的，不是嗎？如果是不具名，就算了，反正大家都不知道是誰，如果具名，指明是哪個客戶，那其實不是很好。除非當事人主動攻擊你，不然不需要跟媒體爆料。

    林智群指出，他一直堅持一個觀念，那些風光的有錢人、政治人物，除非他主動找你，除非有公共事務不得不接觸，不然永遠不要去貼近人家，不管你有沒有那個想法，人家都以為你是要蹭他的，靠自己，也可以過得很好，不用去蹭，蹭不成，還被輕視，有必要嗎？

    林智群直言，政治人物未必花得起錢，污糟的也不見得大方，乾乾淨淨的更是如此，人家沒叫你做功德，就要偷笑了，政治人物也要想清楚，如果叫人家做敏感的事情、接觸敏感資料，那給錢就不能小氣，不能刻薄，很多事情就是「小氣」、「刻薄」惹出來的，看看高虹安。

    熱門推播