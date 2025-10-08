為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    立委質疑花蓮分場遊客銳減 退輔會：相較過去有衰退

    2025/10/08 11:57 記者陳鈺馥／台北報導
    花蓮農場招待所位於花蓮縣壽豐鄉一帶，前身為建於1913年的鹽水港製糖株式會社壽糖工場場長宿舍，戰後歸給退輔會的台東農場花蓮分場管理。（圖擷取自花蓮文化局官網）

    花蓮農場招待所位於花蓮縣壽豐鄉一帶，前身為建於1913年的鹽水港製糖株式會社壽糖工場場長宿舍，戰後歸給退輔會的台東農場花蓮分場管理。（圖擷取自花蓮文化局官網）

    退輔會轄下設置台東農場等多座設施，民眾黨立委林憶君今日在立法院外交國防委員會質疑，為何在壽豐的台東農場花蓮分場今年上半年只有200多人參訪？退輔會主委嚴德發表示，因為去年地震關係，日式建築有些損壞，有暫停營業整修1年，今年受到樺加沙颱風等影響，直到今年9月累計遊客1198人，相較過去是有衰退。

    花蓮農場招待所位於花蓮縣壽豐鄉一帶，前身為建於1913年的鹽水港製糖株式會社壽糖工場場長宿舍，戰後歸給退輔會的台東農場花蓮分場管理，前總統蔣介石到訪花蓮時曾在此休息，亦有「蔣公行館」之稱。

    林憶君質詢問及，退輔會設有台東農場，底下有2個分場，台東農場是否有提供住宿服務？另外在壽豐的花蓮分場、台東東河農莊，今年上半年花蓮分場參觀人數200多人，為何遊客人數一直下降。為何台東農場池上會館、東河農莊都停止營運？

    嚴德發回應，台東農場的池上會館、東河農場，分別在2024年4月和今年委外經營，今年在進行整建工程，分別要到明年1月和2028年才會復業，因為整建期間是暫停營業，所以參觀人數會減少，官網也暫時沒有揭露資訊，復業之後會更新相關內容。

    嚴德發指出，花蓮壽豐會館部分，因為去年地震關係，日式建築有些損壞，有暫停營業整修1年，今年又受到樺加沙颱風等影響，直到今年9月累計遊客是1198人，相較過去是有衰退。

    嚴德發進一步說，因為「發展觀光條例」限制自營，有廠商表達經營意願，為了維持旅宿經營服務，正由內政部審議都市計畫變更為產業專用區，通過之後就可辦理招商事宜。

    退輔會事業管理處處長楊長政補充表示，台東農場3個場過去經營旅宿業是絕對沒有問題，但因為「發展觀光條例」的限制，不過之前就已經委外經營，未來壽豐會館也會朝此方向。

    楊長政談及，未來委外經營後，希望藉由民間力量促進地方觀光發展。例如退輔會所管的松園別館，獲得觀光署舉辦的旅遊景點，花東和外島地區的第四名，未來壽豐會館可以恢復原貌，可以吸引遊客造訪。

    圖 圖
    圖 圖
