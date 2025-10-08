為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台聯黨主席周倪安入籍澎湖 備戰2年後立委選戰

    2025/10/08 11:54 記者劉禹慶／澎湖報導
    台聯黨主席周倪安拜訪北辰市場，與支持者齊聲加油。（台聯黨提供）

    台聯黨主席周倪安拜訪北辰市場，與支持者齊聲加油。（台聯黨提供）

    台聯黨主席周倪安，昨（7）日跨海抵澎宣布投身下屆澎湖立委選舉，今（8）日一早接連前往澎湖魚市場、北辰商場，接觸基層選民，同時在馬公戶政事務所辦理入籍，宣示「玩真的」。

    因四連霸澎湖民進黨立委楊曜，日前宣布下屆不再參選立委，為澎湖政壇拋下震撼彈。台聯黨主席周倪安率先跳出表態，將跨海參選澎湖唯一立委，同時更以實際行動入籍澎湖，希望突破現在台聯立法院沒有席次的窘況。

    周倪安歷任台聯黨秘書長/組織部主任、第八屆立法委員、李登輝學校校友會理事、廣播政論主持人、金融業研究員。周倪安表示，台聯已八年在立法院缺席，可見全國性政黨票不易取得，現在轉戰區域性立委，由於澎湖選區較小，方便挨家挨戶拜訪，宣揚台聯理念，爭取選民支持。

    相較於周倪安率先宣布投入下屆澎湖立委選舉，但國民兩黨至今仍未有人選浮上檯面，主力戰場仍放在明年縣長寶座，民進黨由現任縣長陳光復爭取連任，無黨葉竹林仍積極奔走，希望國民黨新任黨魁出線後，有機會爭取與藍營合作機會，而國民黨雖有前議員鄭清發請纓參選，但仍未明朗，可能要在黨魁出線後，才會逐漸明朗化。

    周倪安完成入籍馬公，備戰下屆澎湖立委選舉。（台聯黨提供）

    周倪安完成入籍馬公，備戰下屆澎湖立委選舉。（台聯黨提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播