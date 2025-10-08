台聯黨主席周倪安入籍澎湖 備戰2年後立委選戰

台聯黨主席周倪安拜訪北辰市場，與支持者齊聲加油。（台聯黨提供）

台聯黨主席周倪安，昨（7）日跨海抵澎宣布投身下屆澎湖立委選舉，今（8）日一早接連前往澎湖魚市場、北辰商場，接觸基層選民，同時在馬公戶政事務所辦理入籍，宣示「玩真的」。

因四連霸澎湖民進黨立委楊曜，日前宣布下屆不再參選立委，為澎湖政壇拋下震撼彈。台聯黨主席周倪安率先跳出表態，將跨海參選澎湖唯一立委，同時更以實際行動入籍澎湖，希望突破現在台聯立法院沒有席次的窘況。

請繼續往下閱讀...

周倪安歷任台聯黨秘書長/組織部主任、第八屆立法委員、李登輝學校校友會理事、廣播政論主持人、金融業研究員。周倪安表示，台聯已八年在立法院缺席，可見全國性政黨票不易取得，現在轉戰區域性立委，由於澎湖選區較小，方便挨家挨戶拜訪，宣揚台聯理念，爭取選民支持。

相較於周倪安率先宣布投入下屆澎湖立委選舉，但國民兩黨至今仍未有人選浮上檯面，主力戰場仍放在明年縣長寶座，民進黨由現任縣長陳光復爭取連任，無黨葉竹林仍積極奔走，希望國民黨新任黨魁出線後，有機會爭取與藍營合作機會，而國民黨雖有前議員鄭清發請纓參選，但仍未明朗，可能要在黨魁出線後，才會逐漸明朗化。

周倪安完成入籍馬公，備戰下屆澎湖立委選舉。（台聯黨提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法