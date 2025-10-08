狗仔受害者 張景森嚴正呼籲：滅網軍、抓狗仔、救台灣

前政務委員張景森。（資料照）

近日民眾黨主席黃國昌陷入「養狗仔」爭議，相關事證不斷被挖出。對此，曾被跟監的前行政院政務委員張景森呼籲，立刻整頓組織性惡意網軍與非法侵權狗仔，網軍與狗仔，已非單純的社會亂象，而是侵蝕社會信任與民主根基的惡質毒瘤。他們披著「自由」的外衣，實則在行霸凌之實，政府必須立刻行動，展現杜絕惡霸的決心。

張景森在臉書PO文表示，嚴正呼籲：滅網軍、抓狗仔、救台灣，立刻整頓組織性惡意網軍與非法侵權狗仔，網軍與狗仔，已非單純的社會亂象，而是侵蝕社會信任與民主根基的惡質毒瘤。他們披著「自由」的外衣，實則在行霸凌之實，組織性網軍是社會秩序的破壞者，藏在鍵盤背後的惡意網軍，利用組織性、系統性的行為模式，用虛假資訊與惡意攻擊，進行大規模網路霸凌，污染真相，用資源與流量優勢，惡意操弄輿論導向，破壞公共討論的品質，這絕非「言論自由」，而是有組織的言論暴力。更可恥的是，這些行徑往往受到政治勢力的資金資助與幕後縱容，淪為打擊異己、分化社會的骯髒武器。

張景森指出，非法侵權狗仔：人權與法治的踐踏者，躲在鏡頭後的非法狗仔，則公然蔑視人權與法治，以非法偷拍與惡意捏造，踐踏個人的隱私權與名譽權、以「公眾知情權」為名，實則行商業牟利與政治鬥爭之實，這種行為嚴重逾越新聞倫理的界線，淪為赤裸裸的侵權與暴力，訴求政府與朝野各黨派停止縱容，立即改革，在此嚴正呼籲政府與朝野各黨派：不要再裝聾作啞，更不許再利用這些惡質力量從事政治工作！

張景森指出，必須以法律手段，大刀闊斧整頓這些亂象，必須針對「組織化、意圖影響公共利益與選舉的惡意訊息操作」制定專門法律或修法，並大幅提高罰則。加強司法機關對網軍幕後黑手的追查與揭露，打破網路匿名的保護傘。

張景森續指，對於資助、指導或參與組織性網軍從事違法行為的政黨或政治人物，應追究其政治責任與法律責任，劃清媒體與侵權界線，嚴格執行《個資法》與《民法》對隱私權與名譽權的保障，明確劃清合法新聞採訪與非法侵權偷拍的界線，對違法者加重處罰，杜絕以政治目的進行的人身攻擊與侵權行為。

張景森直言，這是維護社會公平、保障公民人權、鞏固民主法治的當務之急。政府必須立刻行動，展現杜絕惡霸的決心。

