示警假新聞干預 美保守聯盟主席：川普將中共視為自由威脅

美國白宮前政治事務主任、保守聯盟主席施萊普（Matt Schlapp）8日在2025台北安全對話「整合嚇阻：以實力維持印太和平」演說。（記者田裕華攝）

美國保守聯盟（ACU）主席施萊普（Matt Schlapp）今（8）日在「2025台北安全對話」演說時直言，當前全球自由民主陣營正面臨假新聞與宣傳戰滲透，呼籲各界對媒體操弄與全球主義威脅有所警覺。他強調，川普政府已重新界定全球真正的威脅源頭，「川普總統將中共與北京政權視為自由與繁榮的生存級威脅」，而非僅聚焦俄羅斯，「這是自由世界安全的關鍵轉折」。

國防安全研究院與大陸委員會今天舉辦「2025台北安全對話」，本屆以「整合嚇阻：以實力維持印太和平」為主題，上午邀請澳洲前總理莫里森及美國前白宮政治事務主任、保守聯盟主席施萊普（Matt Schlapp）進行專題演說。

施萊普指出，當前的國際輿論環境被宣傳所主導，媒體失去平衡，導致美國民眾對台灣重要性的認知逐漸淡化。他批評，「共產主義者、全球主義者與那些不相信自由的人，最大的武器之一就是宣傳」。他認為，台灣民眾在各大媒體（如CNN）上看到的關於美國或川普的報導，往往被惡意扭曲，「這背後有政治議程，要讓人相信川普忽視台灣，但這是錯的」，美台共享自由信念與安全夥伴關係，「我們之間的共通性深植骨髓」。

施萊普說，美國社會正與「覺醒主義（woke）」、全球主義與「法律戰（lawfare）」對抗，他形容這是一場「文化大革命式的病毒」，「他們會告訴你哪些書能讀、哪些不能讀，父母能教孩子什麼、不能教什麼」，而媒體與科技公司也成了宣傳機器的一部分。他說，川普的重新崛起代表美國人民拒絕被「全球主義菁英」控制，重拾「以實力求和平」的信念。

施萊普提到，美國社會長期被教導去相信俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）是「頭號對手」，但川普政府重新定位美國外交戰略的核心，認為真正威脅自由秩序的是中共，而非俄羅斯。「這不意味要與北京開戰，而是要看清楚誰才是自由世界的對手」。 他強調，川普堅信強大國防才能換得和平，「若美國軟弱、選出軟弱領導人，對台灣而言將是可怕的事」。

施萊普也提及科技與安全合作的重要性，強調若無與台灣的強健關係，美國不可能在科技競爭中取勝。他並呼籲，面對假新聞與宣傳，我們要問自己：哪個領袖能確保台灣安全？哪個政治運動真正守護自由？他並批評拜登政府執政下戰火四起，顯示「軟弱無法帶來和平」。

施萊普指出，世界自由社會普遍遭遇媒體壟斷、金錢影響與全球主義滲透問題，中共的金援與宣傳正滲入歐洲與南美各地，「若要捍衛自由，必須有堅定的領袖與覺醒的人民運動」。他說，美台的安全夥伴關係不該被削弱，「川普也明白自己是這場戰鬥的盟友」。

美國白宮前政治事務主任、保守聯盟主席施萊普（Matt Schlapp）8日與澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）出席2025台北安全對話「整合嚇阻：以實力維持印太和平」。（記者田裕華攝）

