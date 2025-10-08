李正皓控指揮聯合報爆料潘孟安「時間點」 王鴻薇批抹黑造謠

國民黨立委王鴻薇8日在立院接受媒體聯訪，回應有關「金屋藏潘」爆料爭議。（記者羅沛德攝）

前聯合報記者侯俐安2023年11月偷拍時任總統候選人賴清德競選總幹事潘孟安租屋處，並在臉書抱怨聯合報長官要求她找國民黨立委王鴻薇背書，此做法讓她極不認同因此在今年7月離職。名嘴李正皓今再爆王鴻薇指揮聯合報，配合時任國民黨總統候選人侯友宜登記後再爆料。王鴻薇今受訪反駁，稱自己當時就是立委候選人，她完成自己的登記再爆料不行嗎？根本是抹黑造謠。

王鴻薇表示，綠營名嘴在那邊繪聲繪影，很多都是在做一些非常不實的指控，而且根本是抹黑造謠。李正晧竟說她在指揮聯合報，簡直是莫名其妙，而且李出示了一個事實上是違法的來源，因為這個是我們必須要交給法官的，就是她為什麼會做爆料，不是憑空杜撰的。

王鴻薇表示，李正皓說她的助理講，委員說要在登記之後再處理爆料，李竟然說她需要等侯友宜（時任國民黨總統候選人）登記之後，李自己不做功課，當時她自己也是立委的候選人，她登記的日期就是2023年的11月20日到11月24日，她必須先忙完自己的立委參選的登記，結果李正皓他竟然說她是為了配合侯友宜登記，簡直是完全的抹黑與造謠。李正皓自己不做功課，可以在那邊隨便信口開河。

王鴻薇表示，更扯的還有另外一個名嘴邱明玉，竟說她的助理是她的乾兒子，怎麼可能到這種地步。今天綠營為了要打黃國昌，想要拉她講潘孟安事件，但她開記者會與黃國昌那個團隊根本一點關係都沒有，而侯俐安也已經出來證明是自己來找她。

王鴻薇表示，請問綠營今天為了要去打黃國昌、黑王鴻薇，說她的助理是她的乾兒子這麼扯的話，這麼胡說八道的話也敢說出來，這非常明顯的是來自於民進黨的中央廚房，可以動用包含鏡檢、綠營的名嘴繼續的造謠來抹黑她剛才講的兩事實。

王鴻薇重申，第一，她在2023年11月是立法委員的候選人，她必須要完成她的登記再來處理爆料，不對嗎？不行嗎？怎麼會變成他在配合侯友宜呢？

王鴻薇表示，第二，綠營名嘴說她的助理是她乾兒子，她覺得助理不是公眾人物，只是來幫我一起服務法案等議題，為什麼可以這樣的無限上綱，追殺到基層的小助理。綠營名嘴可以如此的追殺，把小助理拿來陪葬，這是極無人性的政治追殺。

王鴻薇奉勸民進黨中央不要這樣子搞，現在不管是中央到地方民意代表，這麼多的助理，大家很多人都是在崗位上兢兢業業，今天為了要追殺她和黃國昌去追殺到小助理，她覺得極無人性。

