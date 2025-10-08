為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    李正皓控指揮聯合報爆料潘孟安「時間點」 王鴻薇批抹黑造謠

    2025/10/08 11:45 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨立委王鴻薇8日在立院接受媒體聯訪，回應有關「金屋藏潘」爆料爭議。（記者羅沛德攝）

    國民黨立委王鴻薇8日在立院接受媒體聯訪，回應有關「金屋藏潘」爆料爭議。（記者羅沛德攝）

    前聯合報記者侯俐安2023年11月偷拍時任總統候選人賴清德競選總幹事潘孟安租屋處，並在臉書抱怨聯合報長官要求她找國民黨立委王鴻薇背書，此做法讓她極不認同因此在今年7月離職。名嘴李正皓今再爆王鴻薇指揮聯合報，配合時任國民黨總統候選人侯友宜登記後再爆料。王鴻薇今受訪反駁，稱自己當時就是立委候選人，她完成自己的登記再爆料不行嗎？根本是抹黑造謠。

    王鴻薇表示，綠營名嘴在那邊繪聲繪影，很多都是在做一些非常不實的指控，而且根本是抹黑造謠。李正晧竟說她在指揮聯合報，簡直是莫名其妙，而且李出示了一個事實上是違法的來源，因為這個是我們必須要交給法官的，就是她為什麼會做爆料，不是憑空杜撰的。

    王鴻薇表示，李正皓說她的助理講，委員說要在登記之後再處理爆料，李竟然說她需要等侯友宜（時任國民黨總統候選人）登記之後，李自己不做功課，當時她自己也是立委的候選人，她登記的日期就是2023年的11月20日到11月24日，她必須先忙完自己的立委參選的登記，結果李正皓他竟然說她是為了配合侯友宜登記，簡直是完全的抹黑與造謠。李正皓自己不做功課，可以在那邊隨便信口開河。

    王鴻薇表示，更扯的還有另外一個名嘴邱明玉，竟說她的助理是她的乾兒子，怎麼可能到這種地步。今天綠營為了要打黃國昌，想要拉她講潘孟安事件，但她開記者會與黃國昌那個團隊根本一點關係都沒有，而侯俐安也已經出來證明是自己來找她。

    王鴻薇表示，請問綠營今天為了要去打黃國昌、黑王鴻薇，說她的助理是她的乾兒子這麼扯的話，這麼胡說八道的話也敢說出來，這非常明顯的是來自於民進黨的中央廚房，可以動用包含鏡檢、綠營的名嘴繼續的造謠來抹黑她剛才講的兩事實。

    王鴻薇重申，第一，她在2023年11月是立法委員的候選人，她必須要完成她的登記再來處理爆料，不對嗎？不行嗎？怎麼會變成他在配合侯友宜呢？

    王鴻薇表示，第二，綠營名嘴說她的助理是她乾兒子，她覺得助理不是公眾人物，只是來幫我一起服務法案等議題，為什麼可以這樣的無限上綱，追殺到基層的小助理。綠營名嘴可以如此的追殺，把小助理拿來陪葬，這是極無人性的政治追殺。

    王鴻薇奉勸民進黨中央不要這樣子搞，現在不管是中央到地方民意代表，這麼多的助理，大家很多人都是在崗位上兢兢業業，今天為了要追殺她和黃國昌去追殺到小助理，她覺得極無人性。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播