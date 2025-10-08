陳聖文送反偷拍戰衣 嗆黃國昌進看守所別「匆匆忙忙連滾帶爬」

前民進黨台北市黨部副執行長陳聖文今（8）日寄送「反偷拍戰衣」到民眾黨中央黨部，諷刺民眾黨主席黃國昌涉入狗仔偷拍疑雲。（記者蔡愷恆攝）

前民進黨台北市黨部副執行長陳聖文今（8）日製作「反偷拍戰衣」，寄到民眾黨中央黨部，諷刺近期曝光的狗仔隊跟監、偷拍案，呼籲民眾黨主席黃國昌用公正公平態度面對未來的選戰。他也嗆，將來萬一黃國昌進看守所，不要「匆匆忙忙、連滾帶爬」。

陳聖文特製的「反偷拍戰衣」上面印著「No Stalking」，並有「偷拍狗」拍攝「拿著美國國旗的青蔥」，下方也有插畫版的黃國昌頭像，並在黃國昌的臉上畫上紅色禁止標示，抗議黃國昌涉嫌組成偷拍集團的不當行為。

陳聖文指出，選舉應該提出完整政見，而不是用這種鬥爭、偷拍的手段打選戰，所以今日，他把衣服寄送到民眾黨中央黨部，呼籲大家用正當的方式參與選戰。

陳聖文對這次黃國昌涉嫌組成狗仔集團與偷拍行為，回應道，「相信司法會給大家一個公道。」他也說，希望未來黃國昌到土城看守所的時候，不要「匆匆忙忙、連滾帶爬」。

前民進黨台北市黨部副執行長陳聖文（中）今（8）日寄送「反偷拍戰衣」到民眾黨中央黨部，諷刺民眾黨主席黃國昌涉入狗仔偷拍疑雲。（記者蔡愷恆攝）

