賴清德稱「川普讓習近平不攻台」必得諾貝爾獎！ 白宮回應了

白宮發言人凱莉（Anna Kelly）表示：「川普總統多次應當獲得諾貝爾和平獎。」圖為白宮。（彭博）

總統賴清德近日表示，若美國總統川普能成功說服中國國家主席習近平永久放棄對台動武，川普「無疑應該獲得諾貝爾和平獎」。對此，白宮回應表示，川普「多次應得諾貝爾和平獎」，並稱其「已被歷史記錄為和平締造者」。

《路透》報導，美國保守派意見領袖賽斯頓（Buck Sexton）近日訪台專訪賴清德總統，昨（7）日於美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」播出。據了解，該節目為全美播放，觸及超過400個電台。

賴清德在節目中表示，川普曾於8月透露，習近平告訴自己，中國不會在其任內對台動武。賴清德表示，希望繼續得到美國總統川普的支持，如果川普能讓習近平永遠放棄對台發動武力攻擊，必然是諾貝爾和平獎的得主。

白宮發言人凱莉（Anna Kelly）被問及賴清德言論時，她回應表示：「川普總統多次應當獲得諾貝爾和平獎。他在全球重大衝突中發揮關鍵作用，從動用美國軍事實力到利用美國消費市場，成功為多個長年戰爭帶來和平。」

她補充，川普「不在意榮譽，只關心拯救生命」，並稱他的和平努力「已經奠定為和平締造者的歷史定位」。

