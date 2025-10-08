中共恐滲透掌控台灣醫藥物流 退輔會：未來榮總合約要加限制條件

退輔會主委嚴德發今日表示，表示，將來榮總合約要加註限制條件，關鍵節點、運輸路線、倉儲位置，這些資訊保密都要嚴格把關。（記者陳鈺馥攝）

外傳榮總、台大等重量級醫學中心的醫藥冷鏈物流，部分掌握在背後有中資疑慮的嘉里大榮集團，該集團上層控股與中國政協和解放軍有所牽連。民進黨立委林楚茵今日在立法院質詢指出，嘉里大榮集團有中資背景，若戰時物流直接被斷鏈，非常危險，應排除「紅色供應鏈」。退輔會主委嚴德發表示，將來榮總合約要加註限制條件，關鍵節點、運輸路線、倉儲位置，這些資訊保密都要嚴格把關。

媒體報導，嘉里大榮集團旗下「嘉里醫藥物流」負責台灣半數中大型醫院物流，更是北北基醫療藥品配送樞紐的關鍵承包商之一，汐止冷鏈物流中心更負責疾管署（CDC）中央防疫物資的倉儲與配送。

審視嘉里大榮的集團控股鏈，可以看到一層層「中國連結」，嘉里大榮母公司屬於香港嘉里物流（KLN）、嘉里控股（KHL），最終與中國順豐控股交叉持股；順豐控股是中國最大的物流商，2021年入主嘉里物流。

林楚茵在立法院外交國防委員會質詢表示，嘉里控股（KHL）董事長郭孔華是北京市政協委員，該公司的中資背景及疑慮是存在的。今年7月，台灣舉行全民防衛韌性城鎮演習，模擬戰時醫療物流配送，但是當戰時醫療物資或救援鏈結，在運送這一塊直接被中共斷鏈，這是非常危險，退輔會如何因應？

嚴德發指出，該會所屬醫療機構沒有直接跟嘉里大榮物流簽約合作，但嘉里大榮的下游廠商跟醫院是有的，目前醫藥相關法規沒有限制物流業者的中資背景，但個人認為這是不允許的，且非常嚴重。

嚴德發強調，他已請各榮民醫院研究，將來合約要加註限制條件，關鍵節點、運輸路線、倉儲位置等，這些資訊保密都要嚴格把關，履約時都要特別注意，已請榮總必須這樣做。

林楚茵批評，根據中國《國家情報法》，中國官方可以要求中資企業必須把資料交出來，對台灣而言，全台有4間榮民醫院及12家分院，當問題已被發現了，雖然主委說未來要在合約加註限制條件，但很多合約都已經簽了，何時才能換成加註沒有中資疑慮公司的合約。

台北榮民總醫院副院長李偉強回應，媒體披露這個訊息後，有去個別了解，北總有23%醫藥物資跟這家公司有關係，佔整體不到4分之1，但我們都很重視。

李偉強說明，目前是北榮跟藥廠簽約，藥廠再找物流公司，我們跟物流公司是沒有直接簽合約的。不過，有注意到疾管署（CDC）有類似的問題，這部分可以引用《個資法》第21條，對於資料的境外傳遞做嚴格限制，且按照工程會採購契約的標準，原本就規定所有資料是不允許洩密的。

林楚茵質疑，那是台灣國內的，根據中國法律中企會受到中國長臂管轄，必須把資料交出。應該是要排除「紅色供應鏈」，不要再等5年、10年合約到期，不然早就洩密洩光光，應該亡羊補牢；李偉強回應，回去就會立刻盤點。

