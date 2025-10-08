不出席總統府國慶升旗 侯友宜：在新北美術館跟市民分享喜悅

新北市政府將於10月10日雙十節當天在新北市美術館舉辦一系列慶祝活動。（記者賴筱桐攝）

新北市長侯友宜今天證實，今年不會參加總統府前舉行的國慶升旗典禮和慶祝活動，10月10日市府在新北市美術館舉辦一系列活動，也有市集和劇團表演，「我會跟新北市民站在一塊，一起分享國慶的喜悅」。

侯友宜今天在市政會議後被問到，是否出席今年總統府前的國慶升旗典禮？侯表示，10月10號國慶日在新北市美術館舉辦一系列活動，因為新北市美術館對市民來講是非常重要的文化底蘊呈現，當天不但可免費參觀美術館，也有市集、劇團等活動，他會跟新北市民站在一塊，一起分享國慶的喜悅，大家可以在美術館逛一天，開心度過國慶日。

民政局長林耀長指出，新北市今年選擇在富有藝術氛圍的新北市美術館舉辦升旗典禮，不僅凸顯城市文化底蘊，也讓市民能以不同角度感受國慶氛圍。典禮當日，將由巴黎奧運拳擊金牌得主「台灣拳后」林郁婷領唱國歌，展現新北驕傲；升旗儀式由中華民國三軍儀隊退伍弟兄協會擔任旗手。

市府規劃當天上午8點半至下午3點舉行「一日闔家歡」系列活動，包括文創市集、親子劇團、闖關遊戲、街頭藝術表演，以及發放限量500張新北市美術館免費參觀券。現場邀請輔仁大學競技啦啦隊、醒吾科大表演藝術系、Fubon Angels、YOYO家族與天馬戲創作劇團輪番演出。

