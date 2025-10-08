王鴻薇發聲明澄清 臉書遭網出征「沒有律師敢接妳的案子了吧！」

國民黨立委王鴻薇8日在立院接受媒體聯訪，針對烏龍爆料總統府秘書長潘孟安「免費住建商豪宅」事件回應，強調「民進黨為打黃國昌來黑我」。（記者羅沛德攝）

民眾黨主席黃國昌爆出成立狗仔集團跟監政敵，國民黨立委王鴻薇也被踢爆張姓助理曾和涉案的前記者謝幸恩合作，仲介兜售狗仔偷拍照片，王鴻薇對此全面否認，昨日晚間在臉書PO出聲明。而有些網友不買帳，紛紛留言怒轟「以後大概沒有律師敢接妳的案子了吧！」

王鴻薇昨（7）日晚間在臉書發出聲明，強調侯俐安的發言讓她「無言」，「真相是，侯俐安在召開記者會前一天就已經發稿，而且在記者會召開之前就已見報了」，侯俐安說潘孟安議題是聯合報長官指定要跟她合作，但問題是，「這議題自始至終沒有任何一個聯合報長官跟我聯絡過或告知我要和我合作」，而是侯俐安來找她，然後她指定她的助理和侯俐安當窗口，王鴻薇強調，自己是媒體出身，深知保護新聞來源的原則，所以即使在潘孟安出庭要求她交出爆料的媒體記者，她都拒絕。

網友們在貼文下紛紛留言「支持提告該記者，將一切證據都給北檢與法官定奪，看看那些狗仔是誰養的。一定要提告！」、「律師是賣時間才有錢，人家是苦讀多年的辛苦錢」、「恭喜大禍降臨」、「社會亂源丟臉噁心還在強辯」、「沒錯幹嘛賠錢」、「聽過霸王餐，沒聽過霸王律師」，也有網友打氣「委員加油，妳很棒」、「加油！不要畏懼！」、「委員加油，辛苦了！」

