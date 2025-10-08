為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    賴清德讚川普可成和平推手 胡采蘋：白宮已讀已回、川普偷偷開心

    2025/10/08 12:05 即時新聞／綜合報導
    美國保守派意見領袖賽斯頓（Buck Sexton）近日訪台專訪賴清德總統，7日於美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」播出。（總統府提供）

    總統賴清德近日接受美國廣播節目專訪提及，「如果川普能讓中國國家主席習近平永遠放棄對台發動武力攻擊，必然是諾貝爾和平獎的得主」。對此，財經網紅胡采蘋笑說，「大笑，賴威廉現在終於進入權力遊戲了，白宮已讀已回，美國總統川普正在偷偷開心」。

    胡采蘋今於「Emmy追劇時間」臉書粉專發文提到，「之前六七月真的太自大、太驕傲了，講的話都是沒必要又大敗票的，現在終於開始努力做總統。沒關係，小英也是這樣，第一任驕傲，直到韓流出現遭到大潰敗，才變成大家的小英總統。期盼威廉也能專心政策，用心在治理上面」。

    胡采蘋說，台灣真的還有太多太多要做的事情，我們的國家正走在一個轉大人的路上，十年之後，台灣會變成亞洲一霸的中型國家，經濟、科技、軍事，地位會比澳洲、英國這類國家還要更重要，我們一定要把幾代人交在我們手上的事業做好，台灣會從一個沒有存在感的國家，變成全球倚重、尊敬的強國。

    據了解，美國保守派意見領袖賽斯頓近日訪台專訪賴清德總統，昨天在美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」播出。賴總統提到，中國國家主席習近平曾承諾美國總統川普，川普任內不會攻打台灣，我國希望繼續得到川普總統的支持，如果川普能讓中國國家主席習近平永遠放棄對台發動武力攻擊，必然是諾貝爾和平獎的得主。

    賴清德接受美意見領袖專訪：若讓習放棄對台動武 川普必得諾貝爾和平獎

