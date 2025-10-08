為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    竹市府開縣市第一槍！ 明年加碼每人發5000元現金

    2025/10/08 10:43 記者洪美秀／新竹報導
    呼應綠營議員提議，新竹市府宣布明年加碼每人發5000元消費金，總經費預計約22.5億元，將送市議會審議。（記者洪美秀攝）

    呼應綠營議員提議，新竹市府宣布明年加碼每人發5000元消費金，總經費預計約22.5億元，將送市議會審議。（記者洪美秀攝）

    呼應民進黨新竹市議員曾資程提議，在竹市財劃法修正後增加的214億編不出重大建設預算前提下，曾資程多次呼籲市府應體恤市民，每人發10000元現金，新竹市府今天宣布，因應美國推行新關稅政策，致國際經濟局勢變動，市府已在明年（115年）編列預算，啟動「因應美國關稅政策振興經濟消費金發放實施計畫」，將發放市民每人新台幣5000元消費金，將送議會審議，籲議會給予支持並通過預算。

    市府表示，此次消費金發放計畫，預計將針對114年9月30日（含）前已設籍竹市的市民朋友，在明年發放每人新台幣5000元消費金，發放人數預計超過45萬人，預估所需經費達22.5億元。

    市府已協同相關單位即刻啟動規劃相關發放事宜，以「簡單便利」為原則，包含65歲以上長者免申請，透過既有社會福利系統帳戶直接發放入戶頭，或規劃臨櫃申辦領取現金。另規劃利用市府已開發的數位工具「新竹通APP」提供申請，減少申辦的時間與人力物力成本。會要求「新竹通APP」在資訊安全方面，導入包含ISMS資訊安全管理、個資加密傳輸及保存、驗證碼雙重驗證、權限分級管理及24小時SOC監控等機制，保障市民資安。相關申請期程與發放辦法，會在議會通過預算後公佈細節，期盼市議會支持相關預算的編列，市府也將持續觀察經濟發展情勢，適時提出相關配套措施。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播