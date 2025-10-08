竹市府開縣市第一槍！ 明年加碼每人發5000元現金

呼應綠營議員提議，新竹市府宣布明年加碼每人發5000元消費金，總經費預計約22.5億元，將送市議會審議。（記者洪美秀攝）

呼應民進黨新竹市議員曾資程提議，在竹市財劃法修正後增加的214億編不出重大建設預算前提下，曾資程多次呼籲市府應體恤市民，每人發10000元現金，新竹市府今天宣布，因應美國推行新關稅政策，致國際經濟局勢變動，市府已在明年（115年）編列預算，啟動「因應美國關稅政策振興經濟消費金發放實施計畫」，將發放市民每人新台幣5000元消費金，將送議會審議，籲議會給予支持並通過預算。

市府表示，此次消費金發放計畫，預計將針對114年9月30日（含）前已設籍竹市的市民朋友，在明年發放每人新台幣5000元消費金，發放人數預計超過45萬人，預估所需經費達22.5億元。

市府已協同相關單位即刻啟動規劃相關發放事宜，以「簡單便利」為原則，包含65歲以上長者免申請，透過既有社會福利系統帳戶直接發放入戶頭，或規劃臨櫃申辦領取現金。另規劃利用市府已開發的數位工具「新竹通APP」提供申請，減少申辦的時間與人力物力成本。會要求「新竹通APP」在資訊安全方面，導入包含ISMS資訊安全管理、個資加密傳輸及保存、驗證碼雙重驗證、權限分級管理及24小時SOC監控等機制，保障市民資安。相關申請期程與發放辦法，會在議會通過預算後公佈細節，期盼市議會支持相關預算的編列，市府也將持續觀察經濟發展情勢，適時提出相關配套措施。

