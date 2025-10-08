台亞會發布《台灣的印太戰略倡議》 涵蓋安全韌性、非紅供應等4大鏈

台亞會執行長楊昊。（記者張嘉明攝）

台灣亞洲交流基金會（台亞會）今（8）日舉辦首屆「新南向政策+智庫高峰會」，並發布《台灣的印太戰略倡議》。台亞會執行長楊昊指出，《台灣的印太戰略倡議》涵蓋「安全韌性鏈」、「民主價值鏈」、「非紅供應鏈」、「友誼互惠鏈」等4大鏈。

台亞會董事長蕭新煌致詞指出，「新南向政策+智庫高峰會」是玉山論壇的姐妹活動，未來會每兩年舉辦一次，期許將台灣公民參與、印太區域戰略展望，與新南向政策+制度化。

蕭新煌接著於發布《台灣的印太戰略倡議》時說明，台亞會檢視了當前14個國家提出的14份印太戰略，歸納出至少7項具體實踐作為，分別為「強化夥伴關係」、「深化經貿參與」、「推動安全與防衛合作」、「應對氣候變遷與促進環境永續」、「推廣民主價值」、「促進文化與民間交流」、「強化海事安全與海洋治理」。

蕭新煌認為，是時候讓台灣找到自身定位並擔起責任，提出台灣的印太戰略，台亞會汲取新南向政策及新南向政策+的經驗，建立台灣的印太戰略。

楊昊也認同，現在是時候展現台灣決心，與印太夥伴合作，並說明《台灣的印太戰略倡議》有4大主軸，分別為將台灣定位為全球和平推動者的「安全韌性鏈」、探討公民社會如何與其他印太夥伴合作推動民主治理的「民主價值鏈」、推動半導體與數位科技走廊的「非紅供應鏈」，以及目標為在台灣與全球推動包容性成長的「友誼互惠鏈」。

楊昊說，《台灣的印太戰略倡議》的4大鏈是台亞會研讀14個印太戰略之後提出的內容，希望透過推動4大鏈，讓台灣與印太區域共同面對挑戰，台亞會也很願意在智庫圈繼續對話、交流，與美國、歐洲、印太區域鄰國集思廣益，思考可以為區域內的人民發展出什麼樣的印太政策。

台亞會指出，台灣的印太戰略就是「台灣+夥伴」（Taiwan+Partners）的策略，對世界而言更是「世界+台灣」（World+Taiwan）的合作模式，台亞會期盼這份印太戰略不僅能引領台灣度過當前地緣政治與全球變局的挑戰，也讓國際社會藉此重新認識一個友善且具堅韌的台灣，同時凸顯台灣之於夥伴國的重要性與不可或缺性。

台灣亞洲交流基金會8日以「 印太韌性政策展望」為題，舉辦智庫高峰會，台亞會董事長蕭新煌在開幕式致詞。（記者張嘉明攝）

