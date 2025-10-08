為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    列狗仔案疑點 四叉貓：王鴻薇曾是聯合報主任、為何5噸貨車跟拍？

    2025/10/08 12:32 即時新聞／綜合報導
    網紅「四叉貓」（右）。（資料照）

    黃國昌養狗仔爭議持續延燒，對此，網紅四叉貓列出各個事件的整理指出，4隻狗仔掛名在「凱思國際有限公司」，負責人李麗娟是誰？王鴻薇以前也是聯合報主任，聯合報昨晚發表聲明，只說不予置評、但沒有否認，至於張凱維、侯漢廷、劉彥澧都是辯論圈的人。

    四叉貓在臉書PO文，「王義川被偷拍支線」4隻狗仔分別為李郁衿（黃國昌前助理／李艾菲）、林ＯＯ（民報攝影）、方ＯＯ、陳ＯＯ，四隻狗仔掛名在「凱思國際有限公司」負責人李麗娟是誰？不起訴書的跟拍車「RDK-****」為什麼是五噸貨車？徐巧芯的戲份？

    「吹哨者保護協會支線」：謝幸恩（黃國昌的狗仔大將／中央社記者）、菱傳媒正式宣告停刊（與吹哨者合作，籌組團隊長期跟監政敵）、黃國昌說詞反覆持續否認中。

    「王鴻薇＆聯合報支線」：王鴻薇助理「張凱維」利用人脈幫謝幸恩兜售偷拍照，每張2萬至4萬元，偷拍照販售後的錢，謝幸恩與張凱維是七三分帳，H記者（侯俐安）曾被聯合報的長官要求必須找王鴻薇合作，並以王鴻薇名義爆料，聯合報的長官是聯合報政治中心主任陳洛薇。

    四叉貓還點出其中隱藏一些關連，王鴻薇以前曾是聯合報主任，聯合報昨晚聲明只說不予置評但沒有否認，至於張凱維、侯漢廷、劉彥澧都是辯論圈。

