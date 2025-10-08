為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    王鴻薇被爆合作抹黑潘孟安 林楚茵：法務部還不動起來？

    2025/10/08 10:43 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌爆出成立狗仔集團跟監政敵，國民黨立委王鴻薇也被踢爆張姓助理曾和涉案的前記者謝幸恩合作，仲介兜售狗仔偷拍照片，王鴻薇對此全面否認，吹哨者言之鑿鑿。對此，民進黨立委林楚茵表示：「什麼是『政媒聯手』抹黑政敵？王鴻薇與聯合報示範給大家看！法務部還不動起來？」

    林楚茵在臉書PO文表示，昨晚從前聯合報記者侯俐安的臉書自白，到聯合報一句「不予置評」的聲明，就是最佳證據！王鴻薇以「假爆料」攻擊潘孟安，被法院認證造謠，判決書寫得清清楚楚；結果王鴻薇還狡辯。

    林楚茵指出，王鴻薇也是媒體人出身，但狡辯說詞跟謝幸恩狗仔行為被抓包還敢自稱「第四權」一樣惡劣。

    她要嚴正呼籲法務部，謝幸恩濫用法務部的地址，法務部至今零表態，是默許違法行為嗎？

    林楚茵直言，從上週她提供謝幸恩承租她家樓下停車場租約，至今，中央社已提出告訴，法務部卻依舊沉默，法務部是怕狗仔隊？還是怕黃國昌？黃國昌嘴上最愛針對法務部，但「昌的狗仔隊」做政治跟監與偷拍政敵時，竟然借用法務部掩護，法務部淪為「昌的遮羞布」，這才是有夠可恥！法務部還不動起來？

