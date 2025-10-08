沒退伍軍人參加中共九三閱兵 嚴德發：修法有產生嚇阻

民進黨立委沈伯洋今日在立法院外交國防委員會質詢問及，退輔會是否掌握有退伍人員去參加九三閱兵？退輔會主委嚴德發回應，據他所知，沒有人去。（記者陳鈺馥攝）

中共日前在天安門廣場舉行抗戰勝利80週年九三閱兵，民進黨立委沈伯洋今日在立法院外交國防委員會質詢問及，退輔會是否掌握有退伍人員去參加九三閱兵？退輔會主委嚴德發回應，據他所知，沒有人去。

嚴德發指出，中共統戰滲透隨時都在，無時無刻不在進行，這次九三閱兵，據他所知，沒有人去，這是展現愛國意識，對國家的認同和軍人本色的守護，這是非常可取的。

嚴德發進一步說，當然我們也有做了一些宣導，修法這部分一定產生功能，對那些心存僥倖、沒有維護國家尊嚴的人產生了一些嚇阻。

此外，花蓮馬太鞍溪溢流造成光復鄉災情，沈伯洋指出，退輔會為了讓更多醫生留在花東地區有一些獎勵，但光復的馬太鞍橋斷掉，光復出現災情後，有傳出台北榮總鳳林分院1個月工時高達300多小時，輪班有時候很長，目前有無更好辦法緩解鳳林分院的問題？

嚴德發表示，台北榮總玉里分院醫療資源第一時間已經啟動醫療資源，配合災區的需求，醫院是24小時運作，心理輔導也有安心小站的開設。

台北榮總副院長李偉強回應，災情發生後，主委有指示台北榮總要全力支援前線人力，因為鳳林分院最靠近光復，但鳳林分院規模較小，所以玉里分院第一時間先派人力去支援鳳林，玉里分院人力有不夠，台北榮總也會派人支援，短期內會讓同仁不會過勞，也感謝第一線同仁暫時放棄休假照顧災區的居民。

