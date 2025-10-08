為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    朝野關注普發1萬進度 60多立委登記發言、拚9日出委員會

    2025/10/08 10:23 記者林欣漢／台北報導
    財政部長莊翠雲。（資料照）

    財政部長莊翠雲。（資料照）

    立法院財政委員會今日舉行聯席會議，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（114年度至116年度）」，朝野立委都相當關注普發現金1萬元的進度，截至上午10點40分，已有69位立委登記發言，今日為立委詢答，力拚9日出委員會。

    行政院會9月11日通過依韌性特別條例所提特別預算上限5700億元，其中普發現金1萬元所需經費共2360億元，待特別預算公布後1個月內開始執行。立法院財政委員會排定今、明兩日審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（114年度至116年度）」，詢答及處理，預算提案於10月8日上午10時截止收件。

    財政部長莊翠雲稍早答詢立委林德福有關普發現金1萬元進度時表示，依據特別條例，會在特別預算案通過後的1個月內發放、7個月內完成。

    若順利完成初審，預計可在14日的程序委員會，將特別預算案排入17日立法院會議程完成三讀。國民黨立委萬美玲詢問，有無可能10月底前普發現金？莊翠雲說，17日是假設立院三讀通過，還要送請總統公告，總統公告後一個月內一定會進行發放作業，

    萬美玲追問，有無機會10月底？莊翠雲說，當然會在10月底之前進行相關發放作業，要看總統公告時間，要看立院送到總統府的時間。（10:46更新）

