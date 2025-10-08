助黃國昌掃除選新北市長障礙！ 馬郁雯：去年1月就派狗仔跟監蘇巧慧

民進黨立委蘇巧慧（左）民眾黨主席黃國昌（右）。（資料照）

民眾黨主席黃國昌爆出成立狗仔集團跟監政敵，國民黨立委王鴻薇也被踢爆張姓助理曾和涉案的前記者謝幸恩合作，仲介兜售狗仔偷拍照片。對此前三立新聞主播馬郁雯列出時間軸，指出經過追查，發現黃國昌的狗仔，除了長期跟監民進黨政治人物之外，還有一個特殊任務：為自己清除新北市長的選舉障礙。

馬郁雯在臉書PO文表示，去年4月民報蕭依依（謝幸恩）的獨家新聞，這則獨家很特殊，黃國昌狗仔跟拍的對象是前行政院長蘇貞昌、綠委蘇巧慧。狗仔跟拍的內容，時間點是2024年1月15日晚上，蘇貞昌、蘇巧慧、李孟諺、潘文忠，在台北市羊肉爐名店「莫宰羊」餐敘的跟拍畫面。

請繼續往下閱讀...

馬郁雯指出，蘇巧慧委員當然是民進黨參選新北市長的大熱門，而蘇巧慧的父親蘇貞昌則是台北縣的老縣長，黃國昌的狗仔跟拍蘇巧慧、蘇貞昌二人的政治意義不言而喻，至於為何這則跟拍照片2024年1月就拍到，卻壓到2024年4月23日才刊登，原因很簡單，2024年4月15號蘇巧慧登記參選民進黨新北市黨部主委，這普遍被認為是蘇巧慧參與新北市長的起手式，一週後，蕭依依（謝幸恩）獨家跟拍出手，這時間點抓的精妙無比。

馬郁雯直言，令她意外的是，原來黃國昌早在2024年1月，尚未就職，擔任立委前就已經對新北市長起心動念，她就問新北市民可以接受一個狗仔市長嗎？

前三立新聞記者馬郁雯列出時間軸，指出經過追查，發現黃國昌的狗仔，除了長期跟監民進黨政治人物之外，還有一個特殊任務：為自己清除新北市長的選舉障礙。（圖擷取自 臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法