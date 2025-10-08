為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    與郝龍斌會面 侯友宜：國民黨需要務實、穩健的領導人

    2025/10/08 10:17 記者賴筱桐／新北報導
    新北市長侯友宜日前與國民黨主席參選人郝龍斌會面，他今天在市政會議受訪表示，國民黨需要穩健、務實的領導人。（記者賴筱桐攝）

    新北市長侯友宜日前與國民黨主席參選人郝龍斌會面，他今天在市政會議受訪表示，國民黨需要穩健、務實的領導人。（記者賴筱桐攝）

    國民黨主席選舉將於18日投票，黨主席參選人郝龍斌在中秋節拜會新北市長侯友宜，爭取支持。侯友宜今天表示，國民黨需要務實、穩健的領導人，每個人有不同的理念與想法，彼此激盪以後，一定要團結共同面對。

    侯友宜今天在市政會議後，媒體詢問與郝龍斌會面，是否代表力挺郝參選？以及兩人之間談論哪些議題？

    侯友宜回應，每個人願意出來競選黨主席，都是一種承擔跟責任，國民黨需要務實、穩健的領導人，每個人有不同的理念與想法，彼此互相激盪以後，大家一定要團結共同面對；尤其現在國內、外大家都非常辛苦，挑戰性很大，願意承擔的人，大家就要彼此之間互相包容、團結在一起，共同接受挑戰。

    媒體追問，與郝龍斌談話過程是否提及「忠誠度」很重要？侯友宜說，每個人面對國家一定要用大義的精神，記得「中華民國是我們的國家，台灣是咱的厝，我們是這塊土地長大的，要心同心、黏作伙」，面對國際情勢、地緣政治，更應該團結再一起。

