中選會6委員任期將屆仍未提名 李進勇憂2026選務恐陷停頓

立法院內政委員會今天邀請中選會主委李進勇列席報告業務概況並備質詢。（記者李文馨攝）

中選會主委李進勇等6名中選會委員任期至11月3日，行政院長卓榮泰依法應於8月提名新任委員，但至今仍未提出。國民黨立委張智倫今天質詢詢問，若名單屆期未送進立院、且未通過，中選會可否運作。李進勇答詢說，他們也很擔心，因為選務不能中斷，尤其明年年底辦理地方公職人員選舉，「如果這個狀況發生，真的是會使中選會業務陷於停頓」。

立法院內政委員會今天邀請李進勇列席報告業務概況並備質詢。張智倫質詢指出，李的任期是到今年11月3日，依照法律規定，（行政院）應該在中選會委員任期滿3個月前辦理提名作業，但行政院至今仍未提出新的中選會委員名單，他們憂心，現任10名委員中，有6位委員任期將在11月3日期滿，詢問中選會是否收到人選何時送進立院的消息。

請繼續往下閱讀...

李進勇答詢說，提名人選是行政院的權限，中選會在這部份沒有任何訊息。他們也很擔心，因為選務不能中斷，尤其明年年底辦理地方公職人員選舉，很多選舉的前置作業、應辦事項的期程規劃，都必須要在明年年初預為規劃，很多事項必須經過委員會決議才能定案。

張智倫追問，若行政院6位提名名單沒有送進來，且立院未通過，中選會是否可以運作。李進勇說，他們不希望看到這個狀況，「如果這個狀況發生，真的是會使中選會業務陷於停頓」；據他了解，行政院也非常積極、重視這個問題，積極尋覓適當人選。

張智倫追問，「您已經兩屆任滿了，是否有推薦新的中選會主委的人選嗎？」李進勇回應，沒有，尊重行政院長的提名權。

據中選會資料，中選會主委李進勇、副主委陳朝建、委員許惠峰、陳恩民等4人為續任委員，委員王韻茹、委員許雅芬2人為新任委員，任期均自2021年11月4日起至2025年11月3日止。依規定，行政院長應於委員任滿3個月前，依程序提名任命新任委員。

行政院發言人李慧芝9月2日曾表示，政院將在立法院下個會期開議後，將中選會人事同意權案送交立法院審議。不過目前仍未見相關提名。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法