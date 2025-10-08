批傅崐萁、徐榛蔚驚世夫婦 翁達瑞：狡辯功力無極限

翁達瑞發文批評傅崐萁及徐榛蔚，他質疑從溢流前到災情發生後，都在不斷狡辯，甩鍋給中央。（資料照）

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰流造成嚴重災情，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）發文批評傅崐萁及徐榛蔚，他質疑從溢流前到災情發生後，都在不斷狡辯，他們責怪中央未與花蓮分享應變計劃，在被提醒應變計劃本就存在，他們終於閉嘴了。不過翁達瑞認為，「他們不是真的閉嘴，而是在尋找另一個狡辯的說詞」。

翁達瑞在臉書以「驚世夫婦的狡辯術」為題發文批評傅崐萁及徐榛蔚，他表示「堰塞湖溢流之前，他們虛報居民撤離的成績。災情發生後，他們改口未收到中央的撤離指令」、「中央公布撤離指令後，他們推託地方沒有撤離能力。獲知高雄的撤離措施後，他們責怪中央未與花蓮分享應變計劃。經提醒應變計劃本就存在，他們終於閉嘴了」。

翁達瑞認為，「他們不是真的閉嘴，而是在尋找另一個狡辯的說詞」，並強調，「對，我說的就是花蓮的傅崐萁與徐榛蔚夫婦。這對驚世夫婦的狡辯功力無極限！」

翁達瑞在文末也強調，如果花蓮縣政府有確實執行內政部的撤離指令，這次的水患會是「零」死傷。其他網友也紛紛表示「像這樣的人，竟然可以在花蓮呼風喚雨超過20年」、「驚世夫妻只會要錢，不會做事」、「無良政客現形記一直甩鍋中央、自己執政地方卻不用負責」、「有一位村長有全數撤離耶，根本是有人未執行才會釀禍」。

有網友更直言「是誰出國去了要人家三催四請才要回來，是誰還沒開始救人救災急著要募款及甩鍋，是誰告訴中央堰塞湖要用炸掉方式處理，還有議員說要用直升機載挖土機上去。是誰總統來了避不見面，隔壁一條街要用打電話的，是誰在頭七，還要表揚是傅先生的功勞？縣長一整個人狀況外到極點，還被拍到，人家在挖泥土她要在那裡擺拍。議員還在節目說不吃便當不會死」。對此翁達瑞也直呼「整理的非常完整，應該送給閻羅王一份，讓他們下地獄接受審判」。

