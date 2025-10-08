美國防部準印太官員支持我軍費增至GDP的10％ 顧立雄：會逐步增加

國防部長顧立雄。（資料照）

美國國防部印太安全助理部長提名人約翰．盧（John Noh）出席國會聽證會時表示，台灣面臨生存威脅，支持軍費增至GDP的10％。國防部長顧立雄今日受訪表示，國防的支出一向是依照我們面對的敵情威脅，以及我們防衛作戰能力的建構目標來進行。總統賴清德已經承諾我們會提高軍費，國防支出明年應該會超過3％，會逐步增加，實踐最後我們會承諾的5％。

立法院財政委員會今日舉行聯席會議，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，顧立雄會前受訪表示，有關國防支出的部分，主要的重點在四個部分，包括不對稱能力的建構、防衛韌性、後備能力的提升，還有灰色地帶應處的襲擾，需要增加的國防預算，都在這四大面向裡面。

顧立雄指出，賴總統已經承諾我們會提高軍費，國防支出明年應該會超過3％，會逐步增加，實踐最後我們會承諾的5％，那對日後有關相關的這些國防預算要考量財政度，跟能力建構，會持續的來強化自我防衛能力，這是我們一貫的這個立場。

顧立雄表示，有關相關的國防事務的改革，是正在進行式，不斷的去中心化指管、任務式指揮、實戰化訓練、後備制度改革，以及相關的動員制度都在進行檢討，透過兵推實兵驗證強化整體的作為，打造能戰、敢戰的勁旅。

另外，美國前副國家安全顧問博明警告，中國大陸即使不發動全面戰爭，也可能在4年內以經濟或行政手段在台灣引爆「極嚴重危機」，恐怕「讓美國總統川普與很多領袖夜不能寐」。

對此，顧立雄表示，事實上面對中國的敵情威脅，大家可以看得出來不只是軍事層面，然後還有包括相關非軍事層面，那這些非軍事層面議題，都是倚賴全政府、全社會的應對，要創造更具有韌性的一個方式，來應對中國軍事跟非軍事的威脅，那國防部的部分就是在戰備整備的部分努力。

媒體詢問，賴總統接受專訪的時候表示，若美國總統川普能讓中共國家主席習近平永遠放棄武力犯台，那川普必然是諾貝爾和平獎的得主？對此，顧立雄說，他會就國防部相關的事務來回應，這部分沒有特別評論。

至於是否會於18日撤出花蓮災區，顧立雄說，在地方或中央有需求的情況下，國軍都會鼎力協助。

