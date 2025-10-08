王鴻薇駁「金屋藏潘」爆料翻車案 侯俐安半夜3問打臉

國民黨立委王鴻薇。（資料照）

前聯合報記者侯俐安在臉書發文，說明2023年12月偷拍時任總統候選人賴清德競選總幹事潘孟安一事，指控聯合報「長官」要求跟國民黨立委王鴻薇「合作」，而她不認同這則新聞的處理模式，19個月後離職。王鴻薇昨（7）日晚間在臉書發聲明，指稱侯俐安的說法令她「無言」，「真相是，侯俐安在召開記者會前一天就已經發稿，而且在記者會召開之前就已見報了」。對此，侯俐安半夜到王鴻薇臉書留言，提出3個問題「打臉」。

侯俐安在王鴻薇的聲明下留言質問：「委員和我的前報社長官今天聊了不少吧？針對我發文，真是受寵若驚。」她說，看完王鴻薇的聲明有3個問題，王鴻薇在臉書貼出當時聯合報報導的紙本剪報，正好證明她的報導已明確在副標與內文寫到「助理承租」，「委員看到報紙後，受訪提及潘孟安所謂『受供養』的指控來源為何」？

侯俐安接著質疑：「至於是否有事前口頭提醒，其實看判決書就有了，您指派助理與我對口，在12/3晚間6：02，我就有告知『力麒回應說，楊宗不認識潘，是透過人租的喔，每月6萬8。』這可以證實我已告知吧？」

侯俐安再追問，王鴻薇說「保護消息來源」，其實，「貴辦是否有另行找人進入潘孟安家停車場拍照？是誰呢？對話紀錄與照片來源是否有選擇性公布？這都會證明，保護的恐怕不是侯俐安吧」。

